Вице-мэр Ракова: В столице койки для лечения коронавируса могут закончиться через 2-3 недели

- В Москве продолжают ухудшаться показатели распространения коронавирусной инфекции. Увы, в течение предыдущей недели мы наблюдали экспоненциальный рост новых случаев заболевания. За неделю число инфицированных увеличилось на 80%. А за две недели оно выросло ровно в два раза, - заявила Ракова.

Еще 2 недели назад было госпитализировано около тысячи человек за сутки. Сейчас - уже почти 1800. Рост составил более 70%. По еженедельному объему госпитализаций Москва почти вышла на пиковые значения мая и декабря прошлого года.

Если такие темпы прироста сохранятся, то даже при условии развертывания всего максимума имеющихся в городе коек, которые можно задействовать под ковид, уже примерно через 2-3 недели мест в больницах просто не будет. Это простая математика, которая ставит нас в жесткие рамки, отметила вице-мэр Москвы.

Тревожит власти, по словам Раковой, и изменение возрастной структуры заболевших. Если раньше фиксировалось, что коронавирусу в большей степени подвержены люди старшего возраста, у которых более слабый иммунитет, то сейчас болезнь явно "помолодела". Все чаще болеют люди трудоспособного возраста, в основном 22-55 лет. Если брать всех трудоспособных - их доля составляет 77% от всех заболевших. Более того, максимальный прирост заболевших за последнее время отмечен именно среди молодежи - в этой возрастной группе он почти в полтора раза выше, чем в среднем по другим группам.

Есть и другой важный фактор, который фиксируют врачи. Среди тяжелых пациентов, попадающих в больницы, все больше молодых людей без каких-либо патологий и сопутствующих заболеваний. Если раньше тяжелое течение болезни можно было "списать" на серьезные хронические заболевания, то сейчас госпитализируются люди, которые вообще не входят в группы риска.

При таком взрывном росте всех показателей сегодняшняя ситуация разительно отличается от той, которая была в прошлом году.

Сегодня каждому доступна вакцинация - единственный эффективный способ защиты от коронавируса. При этом врачи отмечают, что вакцинация должна быть проведена в максимально короткий срок. Растягивание этого процесса во времени не позволит остановить рост заболеваемости и снизить риски мутации и формирования новых штаммов вируса в будущем.

Прививка - это не только безопасность для себя самого, но и ответственность перед окружающими, подчеркивает вице-мэр.

Конечно, такая прямая "зависимость" от ответственности окружающих не имела бы значения, если бы Москва не была огромным мегаполисом с 20 млн людей, транспортным узлом страны, средоточием экономических связей. Если бы каждый имел возможность изолироваться у себя дома или на даче и пережить пандемию вдали от всех, но в столице идет непрерывная активная жизнь, ежедневно миллионы людей посещают общественные места и тем самым становятся звеньями цепочки распространения вируса.

Именно поэтому работникам тех отраслей, которые как никто другой интенсивно по долгу службы контактируют с большим числом людей, особенно важно получить прививку. Причем, не только для них самих, но и для всех горожан.

Постановлением главного государственного санитарного врача Москвы определены группы работников, подлежащие обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции. К этим категориям отнесены предприятия торговли, общепита, салоны красоты, фитнес-клубы, банковые и почтовые отделения, МФЦ, общественный транспорт и такси, предприятия ЖКХ, сфера культуры, развлечений и рекламы, спорта. Также норма касается госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти.

Важно отметить, что такая мера не ограничивает права граждан. Каждый по-прежнему сам принимает решение о том, делать прививку или нет. Но такой работник должен понимать, что их права не должны идти в разрез с правами других граждан (его клиентов) и тем более подвергать риску их здоровье и жизни.

В организациях описанных выше отраслей до 15 июля доля сотрудников, вакцинированных хотя бы одним компонентом или однокомпонентной вакциной, должна составлять не менее 60%. Речь идет о любой зарегистрированной вакцине, их уже четыре: "Спутник V", "КовиВак", "ЭпиВакКорона", "Спутник Лайт". Вакцинация вторым компонентом должна быть завершена до 15 августа.

Работников категорий, определенных постановлением, в Москве 3,5-4 миллиона. Вакцинации подлежат 60%, то есть чуть более 2 миллионов человек, и часть из них уже наверняка вакцинированы. Сегодня в Москве развернуты огромные мощности для вакцинации. Прививочные пункты открыты в поликлиниках, торговых центрах, павильонах в парках, ряде МФЦ и других популярных общественных пространствах. Уже сегодня развернутые мощности позволяют увеличить в 4 раза объем суточной вакцинации. При этом мы готовы оперативно увеличивать наши мощности по мере роста спроса населения.

- Решение о введении такой меры по обязательной прививке для работников, конечно, было непростым, - признается Анастасия Ракова. - Понимаю, что оно вызывает у части людей раздражение и непонимание. Однако без завершения массовой иммунизации в короткие сроки у нас не получится остановить или как минимум замедлить резкий скачок заболеваемости.

Поэтому решение Роспотребнадзора оказалось своевременным. Это было наше совместное решение, которое мы обсуждали с коллегами вчера вечером, отметила Ракова. Она выразила надежду, что эффект от этих мер будет виден уже в ближайший месяц. Правительству Москву предписано определить порядок его исполнения, и Указом Мэра Москвы он утвержден.

Чтобы подтвердить проведение вакцинации, работодателям нужно будет с 1 до 15 июля предоставить списки сотрудников через личный кабинет на портале mos.ru. Проверка будет проводиться через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране. Бумажный сертификат о вакцинации не требуется и не будет служить доказательством получения вакцины.