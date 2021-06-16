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16.06.2021 07:05
Рубрика: Общество

Видео: Губернатор Приморья Олег Кожемяко привился от коронавируса

Текст: Анна Бондаренко
Фото: Пресс-служба правительства Приморского края Фото: Пресс-служба правительства Приморского края
Фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сегодня утром сделал прививку от коронавируса. Как сообщает официальный сайт правительства края, он прошел вакцинацию вместе с супругой Ириной в мобильном медицинском пункте, развернутом на первом этаже регионального правительства.

Олег Кожемяко рассказал, что чувствует себя хорошо, температура не поднялась, ухудшения самочувствия не наблюдается. Нет каких-либо симптомов и у его супруги.

Губернатор отметил, что на сегодняшний день вакцинацию прошли около 195 тысяч приморцев.

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"Это много, но недостаточно, чтобы выработать коллективный иммунитет. Я мог сделать это и раньше, но требовалось выдержать определенное время после прививки от клещевого энцефалита. Когда это произошло - с удовольствием вакцинировался. Пришел с супругой Ириной. Чувствуем себя абсолютно нормально. Поговорил с другими пациентами, делающими уже вторую прививку, у них тоже все хорошо. Поэтому страхи, слухи, непонятные рассказы - все это необоснованно. Необходимо прививаться, чтобы обезопасить себя, родных и близких, друзей, коллег. Локдауны, что были при "первой волне" коронавируса, не должны повторяться", - сказал он.

По словам губернатора, они с супругой привились "Спутником-V".

Между тем, как писала ранее "РГ", в Приморье ухудшается ситуация по COVID-19. В крае растет количество новых случаев коронавируса: если еще недавно ежедневный суточный прирост составлял менее 30 человек, то сегодня эта цифра перевалила за 70. Для оказания помощи пациентам медучреждения открывают COVID-госпитали и увеличивают коечный фонд. Если в конце апреля для ковидных больных было развернуто 758 коек, то к сегодняшнему дню, по данным министерства здравоохранения края, их количество превысило 1300, а в ближайшие дни откроются два госпиталя - в Уссурийске и Владивостоке.

Сегодня стало известно, что власти Находкинского городского округа запретили проведение концертов, выставок, культурно-досуговых и других мероприятий с массовым участием людей.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Пандемия коронавируса COVID-19

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