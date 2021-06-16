Общество
16.06.2021 17:10
Текст: Светлана Сибина (sibina@inbox.ru)
Союз. Беларусь-Россия - № 23(987)

В честь военного госпиталя в Омске создали передвижную диораму

В честь военного госпиталя в Омске создали передвижную диораму
В честь героев-медиков омичи создали диораму, которая воспроизводит самые яркие кадры того времени. Осуществить проект помог Фонд президентских грантов.
Дата организации госпиталя - 2 июля 1941 года. 22 июля Омск принимал первых раненых. Фото: Министерство культуры Омской области

Раненых бойцов в тыловой госпиталь везли отовсюду, из Сталинграда, Белоруссии, Украины, Европы. Многих из них медики поставили на ноги. Диорама "Город милосердия - омские госпитали 1941-1945" позволяет убедиться воочию, как это было.

Фото: РИА Новости
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Вот операционная, где над искалеченным войной солдатом склонились хирурги. Трамвай, везущий от вокзала новую партию раненых. Худенькие санитарки с носилками. Палата, где перед лежачими бойцами стоит девушка со скрипкой... Диораму волонтеры создавали в плотном тандеме с сотрудниками госпитального музея.

- В госпитале помнят ювелирные операции ведущего хирурга Бориса Виноградова. Он, например, сумел собрать из сорока осколков раздробленные ноги солдата. Поставил на ноги 17-летнего партизана с тяжелейшим сквозным ранением позвоночника. Парень перенес несколько сложнейших операций, потерял девять ребер, и... поправился! Таких случаев сотни, - рассказала "СОЮЗу" руководитель музея Ольга Чайкина. - Уникальный врач не дожил до Победы всего 16 дней. Умер от воспаления легких. Лечиться ему было некогда...

Дата организации головного эвакогоспиталя N 1494 - 2 июля 1941 года. 22 июля в Омск прибыл первый эшелон с ранеными. Штат менялся постоянно. Врачи и медсестры один за другим уходили на фронт.

История сохранила фотографии героев-фронтовиков. Вот врач-рентгенолог Вадим Скляров. В бою он остался один с сорока ранеными, но всех сохранил. Вот лор-врач Нина Корчевникова, закончившая войну в Праге. На ее боевом счету - 746 сложных операций. Санитарка-"дюймовочка" Софья Сюзан, вынесшая с поля боя сотни бойцов. Хирургическая медсестра белорусского партизанского отряда "Сибиряк" Вера Кузина-Коняхина, которой говорили "спасибо" не только бойцы, но и местные жители. Вот ее пробитая пулями сумка с красным крестом.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Перевязочных материалов не хватало. Поэтому старые бинты не выбрасывали, а стирали и кипятили. Сворачивать их помогали дети медиков. По распоряжению начальника госпиталя Абрама Когана для усиленного питания тяжелораненых госпиталь организовал подсобное хозяйство. А по соседству - пионерский лагерь. Дети вместе с родителями и выздоравливающими пациентами ухаживали за грядками, а также устраивали концерты для раненых, помогали писать им письма домой. Всего за годы войны Омск принял 562 эшелона с ранеными бойцами.

В 43 эвакогоспиталя поступило более 156 тысяч человек. 74 процента солдат вернулись в строй. Скончались 1220 человек. Омский медицинский институт подготовил для фронта 1645 военных врачей.

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На стене Омского госпиталя для ветеранов войн установили мемориальную доску фронтовику и журналисту Кемелю Токаевичу Токаеву. Он ушел на фронт 18-летним мальчишкой. Сражался под Сталинградом, освобождал Украину, Белоруссию. Под Польшей ему - командиру отделения автоматчиков танкового полка - осколочной миной раздробило ногу. Речь шла об ампутации, но он умолял врачей ее сохранить. Омские хирурги взялись, буквально по кусочкам собрали конечность. И Кемель Токаев сначала пошел. Потом женился. А вскоре стал отцом будущего президента Казахстана.

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