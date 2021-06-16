Создан робот для обучения врачей

Новый человекоподобный робот играет роль пациента на приеме у врача. С его помощью студенты учатся назначать обследования, ставить правильный диагноз и прописывать лечение.

Киборг "симулирует" прием у врача, что называется, по полной программе: жалуется на здоровье, просит таблетки "посильнее". Будущие врачи должны выслушать "пациента", собрать анамнез, назначить анализы и дополнительные исследования, поставить диагноз и назначить лечение.

Как рассказали в компании-разработчике, во многих медвузах сегодня для этого приглашают актеров, иногда роль пациента играют сами сотрудники университета. При всех плюсах живой постановки, минусы все-таки есть: человек может "переиграть" и симптомы определенного заболевания окажутся не те. Преподавателю придется либо непрерывно наблюдать за процессом, либо пересматривать видеозаписи.

С машиной все проще. И - точнее. Человекоподобный робот компании "Промобот" в режиме экзамена способен безошибочно воспроизводить поведение пациента на приеме, оценивать правильность назначенных студентом исследований, лечения и постановки диагноза. Кроме того, робот записывает весь процесс на камеру, после чего отправляет результаты с видеозаписью ответственному преподавателю. Сегодня такой экзамен робот может провести по восьми направлениям, включая кардиологию и онкологию.

Робот-пациент воспроизводит 600 вариантов микромимики человека, может двигать глазами, бровями, губами. Может поддерживать разговор и отвечать на вопросы. Кроме режима экзамена, робот работает в режиме обучения. По словам разработчиков, для медвузов они произвели двадцать таких роботов. Три из них уже работают в МГУ, Пермском медуниверситете и Новгородской медакадемии.

Компания-разработчик робота-экзаменатора с человеческой внешностью для обучения будущих врачей - резидент Сколково. В создании робота участвовали научные сотрудники Пермского медуниверситета.