SsangYong попытается выжить благодаря новому внедорожнику

Корейский автопроизводитель сообщил о начале производства электрического Korando E-motion, но не рассказал о его характеристиках, что, в общем-то не странно: когда терпишь крушение, главное - привлечь внимание. И усилить эффект призваны тизеры ещё одной новинки.

Korando E-Motion, по неофициальной информации, укомплектован одним электродвигателем мощностью 191 л.с. и имеет запас хода на одной зарядке до 420 км (по циклу NEDC), который обеспечивается аккумулятором ёмкостью 61.5 кВт·ч.

Что касается нового среднеразмерного SUV, то его планируют выпустить в 2022 году. Известно, что кодовое имя - J100 и то, что он будет электрическим.

Можно предположить, что с J100 SsangYong пойдёт по тому же сценарию, что и с Korando E-motion: электрифицирует существующую платформу, а не ускорит разработку новой, обещанной изначально к 2024 году, потому как на ускорение НИОКР денег у автопроизводителя однозначно нет.

В июле 2021 года могут появиться новые подробности о судьбе SsangYong и её продуктах, когда объявят план реструктуризации бизнеса компании. В декабре 2020 года SsangYong подал заявление о банкротстве.