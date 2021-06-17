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17.06.2021 12:14
Рубрика: Легковые авто

Эксперт оценил внешность новой Hyundai Creta: все равно купят

Текст: Юрий Зубко

Накануне компания Hyundai представила второе поколение Creta. Специально для "Российской газеты" главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников оценил перспективы автомобиля в нашей стране.

Фото: Юрий Зубко/РГ
Семь главных фактов о новом кроссовере Hyundai Creta для России

"Hyundai Creta - знаковая машина для российского рынка, имеющая огромную, но консервативную и чувствительную к цене аудиторию.

Машина осталась в том же формате и с тем же набором технических особенностей. Есть все основания полагать, что и ценовой диапазон также принципиально не изменится. Большая часть изменений эволюционная и направлена на улучшение комфорта за счет внедрения полезных и современных опций.

Что касается обновленной внешности, которая многим экспертам показалась специфической, то в этом сегменте дизайнерские изыски не являются определяющими при выборе, так что на снижение или, наоборот, повышение спроса этот фактор не повлияет", - отметил автомобильный эксперт.

Начало массового производства новой Hyundai Creta запланировано на 1 июля. Дата официального старта продаж на российском рынке и цены будут объявлены позднее. Нынешнее поколение кроссовера предлагается от 1 127 000 рублей.

#Hyundai