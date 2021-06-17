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17.06.2021 04:31
Рубрика: В мире

Китай запустил корабль "Шэньчжоу-12" к орбитальной станции

Китайские астронавты (слева направо): Тан Хунбо, Не Хайшэн и Лю Бомин готовятся к взлету в Центре запуска спутников Цзюцюань. Фото: AP Photo / Ng Han Guan Китайские астронавты (слева направо): Тан Хунбо, Не Хайшэн и Лю Бомин готовятся к взлету в Центре запуска спутников Цзюцюань. Фото: AP Photo / Ng Han Guan
Китайские астронавты (слева направо): Тан Хунбо, Не Хайшэн и Лю Бомин готовятся к взлету в Центре запуска спутников Цзюцюань. Фото: AP Photo / Ng Han Guan

Китайские власти провели торжественную церемонию в честь космонавтов, которым предстоит провести три месяца на орбите для обслуживания космической станции КНР. Мероприятие прошло на космодроме Цзюцюань.

Фото: REUTERS
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Ранее Управление программы пилотируемых космических полетов КНР озвучило имена трех космонавтов, которые сегодня, 17 июня, отправились на строящуюся орбитальную станцию на борту пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12". Старт был осуществлен по графику в 09:22 по местному времени. Для вывода аппарата на орбиту была использована ракета-носитель CZ-2F, пишет ТАСС.

Китай собирается построить свою космическую станцию в два этапа, на каждом из которых запланировано по шесть пусков. Предстоящий запуск корабля "Шэньчжоу-12" - четвертый по счету на текущей стадии, после него в околоземное пространство в ближайшие полгода будет отправлен один грузовой и один пилотируемый корабль.

Напомним, 29 апреля Китай успешно вывел на орбиту основной модуль "Тяньхэ" своей будущей орбитальной станции "Тяньгун". В конце мая китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" состыковался с "Тяньхэ". Он доставил на орбиту топливо и различные грузы, включая два скафандра для выхода в открытый космос. Это все понадобится экипажу для работы на строящейся станции.

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