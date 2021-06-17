Китай запустил корабль "Шэньчжоу-12" к орбитальной станции

Китайские астронавты (слева направо): Тан Хунбо, Не Хайшэн и Лю Бомин готовятся к взлету в Центре запуска спутников Цзюцюань. Фото: AP Photo / Ng Han Guan

Китайские власти провели торжественную церемонию в честь космонавтов, которым предстоит провести три месяца на орбите для обслуживания космической станции КНР. Мероприятие прошло на космодроме Цзюцюань.

Ранее Управление программы пилотируемых космических полетов КНР озвучило имена трех космонавтов, которые сегодня, 17 июня, отправились на строящуюся орбитальную станцию на борту пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12". Старт был осуществлен по графику в 09:22 по местному времени. Для вывода аппарата на орбиту была использована ракета-носитель CZ-2F, пишет ТАСС.

Китай собирается построить свою космическую станцию в два этапа, на каждом из которых запланировано по шесть пусков. Предстоящий запуск корабля "Шэньчжоу-12" - четвертый по счету на текущей стадии, после него в околоземное пространство в ближайшие полгода будет отправлен один грузовой и один пилотируемый корабль.

Напомним, 29 апреля Китай успешно вывел на орбиту основной модуль "Тяньхэ" своей будущей орбитальной станции "Тяньгун". В конце мая китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" состыковался с "Тяньхэ". Он доставил на орбиту топливо и различные грузы, включая два скафандра для выхода в открытый космос. Это все понадобится экипажу для работы на строящейся станции.