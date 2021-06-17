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17.06.2021 17:00
Рубрика: Легковые авто

Менеджерам Volkswagen запретили пересаживаться на свои же электрокары

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Электрические Volkswagen ID.3 и ID.4 показывают рекордный спрос.

Фото: Пресс-служба Hyundai
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Из-за дефицита вышеупомянутых моделей немецкий автопроизводитель решился на необычный шаг. В компании временно закрыли возможность заказа электрокаров для 18 000 руководителей Volkswagen в качестве служебных транспортных средств.

Как пишет Spiegel, менеджерам пока придётся приобретать либо машины с двигателями внутреннего сгорания, либо автомобили с гибридными силовыми установками.

В данный момент конвейеры по производству электромобилей Volkswagen полностью загружены. Поэтому сроки поставки электрических моделей значительно увеличиваются.

Примечательно, что с 2020 года менеджеры должны были подавать пример в эксплуатации "зелёных" автомобилей под маркой Volkswagen.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
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Запрет на заказ новых ID.3 и ID.4 действует как минимум до четвёртого квартала. К слову, компания электрифицировала уже свыше 7000 служебных машин.

Что касается потребительского спроса, то Volkswagen ID.3 всего заказали 100 000 раз. Только в Германии к концу мая в общей сложности более 55 000 клиентов заказали как ID.3, так и ID.4. В Швеции по итогам мая ID.4 и вовсе стал самым популярным электрокаром.

#Volkswagen