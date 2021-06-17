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17.06.2021 18:14
Рубрика: Российский автопром

Непробиваемый УАЗ "Патриот" продают по цене Toyota Land Cruiser

Текст: Андрей Полухин
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

Рейтинг самых дорогих УАЗов в России возглавил "Патриот", который продают в Нижнем Новгороде по цене Toyota Land Cruiser 200 - за 5,7 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на портале Auto.ru.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Высокая цена объясняется тем, что это не просто внедорожник - это, по сути, броневик. Машину обшили пуленепробиваемой защитой по классу BR4. То есть, кузов вполне выдержит выстрелы из автомата АКМ калибра 7.62. Причем бронировкой занимались не кустарно, а на заводе профильной российской компании "Армор Груп".

Плюс ко всему "Патриот" оснастили не патриотичным мотором ЗМЗ Заволжского завода, а 8-цилиндровым двигателем 3UZ-FE объемом 4,3 литра, известным по некоторым моделям Toyota и Lexus. Мощность агрегата - до 300 л.с. Пару ему составляет 6-диапазонный "автомат". И, если верить объявлению, то весь апгрейд узаконен - изменения внесены в ПТС.

Ну и, конечно, на цену повлиял пробег - вернее почти полное его отсутствие. 299 км - это расстояние автомобиль прошел, вероятно, по территории автосалона и завода.

Фото: Пресс-служба Hyundai
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Напомним, в России в продаже можно найти УАЗы дороже 3 млн рублей. Например, ранее за 3,7 млн рублей предлагали внедорожник "УРСА ПК 6х6", построенный на раме серийного УАЗ "Патриот".

Стандартный "Патриот" в самой дорогой комплектации стоит сейчас 1 475 000 рублей, самый доступный - 999 000 рублей.

Фото: www.auto.ru
#УАЗ