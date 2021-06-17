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17.06.2021 07:57
Рубрика: Общество

Профессор рассказал о противовирусном эффекте каши с салом

Текст: Оксана Грибанова

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков рассказал о каше, которую особенно полезно есть в условиях распространения коронавирусной инфекции. Материал об этом опубликован на YouTube-канале диетолога.

Фото: iStock
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Врач посоветовал включить в рацион перловку. В ней содержится лизин, влияющий на коллаген. Последний напрямую связан с состоянием кожи. Также лизин помогает в борьбе с вирусами.

"Основная задача всех косметологов в том, чтобы коллаген был упругий, прочный, тогда и кожа будет упругая. Кроме того, лизин связан с профилактикой вирусных заболеваний. Не зря перловку дают в армии с самых древних времен", - отметил доктор.

При этом врач посоветовал сочетать с перловкой сало, объяснив это дополнительной защитой легких от вирусов. Достаточно 9-10 граммов сала в сутки, считает Алексей Ковальков.

"Если вы постоянно употребляете перловку, поддерживаете концентрацию витамина D, которого, кстати, очень много в перловке, то и ковид вам не так страшен", - отметил доктор медицинских наук.

Также специалист выделил гречневую кашу. "В гречке есть вещества, препятствующие разрушению сосудов от углеводов. Поэтому гречка может быть рекомендована при сахарном диабете", - объяснил он.

Ранее врач из Германии Франциска Рубин рассказала, что употребление каши из овсяных отрубей снижает вероятность развития опухолей кишечника. Также овес успокаивающе действует на раздраженный кишечник.

Наука Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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