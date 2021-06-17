Профессор рассказал о противовирусном эффекте каши с салом

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков рассказал о каше, которую особенно полезно есть в условиях распространения коронавирусной инфекции. Материал об этом опубликован на YouTube-канале диетолога.

Врач посоветовал включить в рацион перловку. В ней содержится лизин, влияющий на коллаген. Последний напрямую связан с состоянием кожи. Также лизин помогает в борьбе с вирусами.

"Основная задача всех косметологов в том, чтобы коллаген был упругий, прочный, тогда и кожа будет упругая. Кроме того, лизин связан с профилактикой вирусных заболеваний. Не зря перловку дают в армии с самых древних времен", - отметил доктор.

При этом врач посоветовал сочетать с перловкой сало, объяснив это дополнительной защитой легких от вирусов. Достаточно 9-10 граммов сала в сутки, считает Алексей Ковальков.

"Если вы постоянно употребляете перловку, поддерживаете концентрацию витамина D, которого, кстати, очень много в перловке, то и ковид вам не так страшен", - отметил доктор медицинских наук.

Также специалист выделил гречневую кашу. "В гречке есть вещества, препятствующие разрушению сосудов от углеводов. Поэтому гречка может быть рекомендована при сахарном диабете", - объяснил он.

Ранее врач из Германии Франциска Рубин рассказала, что употребление каши из овсяных отрубей снижает вероятность развития опухолей кишечника. Также овес успокаивающе действует на раздраженный кишечник.