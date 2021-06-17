В Москве запустили новый метод борьбы с превышением скорости

На одной из улиц Зеленограда заработала новая система контроля скорости транспорта. Теперь превышение распознает дорожное покрытие на перекрестке.

Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

Под асфальтом на пересечении проспекта Генерала Алексеева и улицы Конструктора Гуськова установлены 27 детекторов, сканирующих скоростной режим проезжающего транспорта. Если датчики заметят превышение, то на ближайшем светофоре водителя автоматически ждет красный сигнал. По сути, это принудительная остановка, которая заставит автомобиль сбросить скорость. При этом встречный поток машин тормозиться красным светом не будет.

Пока о дальнейших перспективах применения системы контроля скорости не сообщается.

Напомним, ранее глава ГИБДД России Михаил Черников высказался против снижения лимита разрешенной скорости в городах до 30 км/час и снижения администрируемого порога наложения штрафов до 10 км/час.

"Необходимо привести сначала в соответствие все дороги, а потом возвращаться к этому вопросу", - подчеркнул глава ведомства.