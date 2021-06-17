Державшие в страхе уральский бизнес члены ОПГ "Турбазовские" получили срок

Как уже писала "РГ", заказчиком убийств двух известных миасских бизнесменов Андрея Падучина и Павла Сидорова следствие считало экс-главу Миасса Виктора Ардабьевского. Арестованный в 2013 году чиновник не дожил до суда - в октябре прошлого года скончался от хронических заболеваний в одной из больниц Москвы, куда его доставили из "Матросской тишины". Лидер ОПГ наемных убийц, миасский бизнесмен Сергей Чащин, сразу после задержания в 2012 году заявил о полном раскаянии и начал активно сотрудничать со следствием. Поэтому его дело выделили в отдельное производство и вскоре приговорили к 13 годам колонии строгого режима вместо пожизненного заключения.

Остальные задержанные, включая главарей Дмитрия Леснякова, Дмитрия Завьялова и Радифа Фаизова, а также пятеро бойцов наказаны по всей строгости закона. За организацию более 40 тяжких и особо тяжких преступлений Лесняков, Завьялов и Фаизов приговорены к пожизненным срокам. Остальные участники ОПГ получили от 12 до 23 лет лишения свободы.

- Участники сообщества посягали на людей, которые по тем или иным причинам вступали в конфликт с его лидерами и подконтрольными коммерческими организациями, - сообщили в пресс-службе СК РФ. - Так было организовано убийство ростовского бизнесмена и его охранника, которых в 2006 году Лесняков, Завьялов, Фаизов и Фреер вместе с тремя другими соучастниками расстреляли из автоматов во дворе жилого дома по улице Удальцова в Москве.

Также произошло и с убийством миасского бизнесмена и мецената Андрея Падучина, застреленного в подъезде своего дома в 2005 году. Он возглавлял известное в городе предприятие "Трек", выпускавшее детали для местного автозавода и оказавшееся в списке конкурентов фирмы "Кедр", принадлежавшей Виктору Ардабьевскому. Еще один конкурент чиновника - Павел Сидоров пропал без вести в 2008 году и был обнаружен в лесном массиве под Миассом только после начала расследования деятельности ОПГ силами столичного СК.

Долгое время известные в Миассе бизнесмены просто исчезали. Их предприятия попадали под контроль ОПГ. Причем, не только высокодоходный бизнес, но и территории, расположенные вокруг живописных уральских озер, рек и памятников природы. От этого ОПГ и получила имя "Турбазовские" - ее члены предпочитали решать вопросы, собираясь на миасской базе отдыха "Тургояк".

В отношении других участников ОПГ следствие продолжается, устанавливаются иные эпизоды их преступной деятельности, отметили в СК РФ.