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17.06.2021 11:40
Рубрика: Происшествия

Державшие в страхе уральский бизнес члены ОПГ "Турбазовские" получили срок

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Московский областной суд вынес приговор восьмерым участникам миасского ОПГ "Турбазовские", долгие годы державших в страхе местный бизнес и промышлявших во многих городах страны. В зависимости от степени участия в преступной деятельности они признаны виновными по восьми статьям УК РФ, в том числе - в бандитизме, организации преступного сообщества, покушениях и убийствах, незаконном обороте оружия, грабежах и разбоях, сообщили в четверг в СК РФ.

Как уже писала "РГ", заказчиком убийств двух известных миасских бизнесменов Андрея Падучина и Павла Сидорова следствие считало экс-главу Миасса Виктора Ардабьевского. Арестованный в 2013 году чиновник не дожил до суда - в октябре прошлого года скончался от хронических заболеваний в одной из больниц Москвы, куда его доставили из "Матросской тишины". Лидер ОПГ наемных убийц, миасский бизнесмен Сергей Чащин, сразу после задержания в 2012 году заявил о полном раскаянии и начал активно сотрудничать со следствием. Поэтому его дело выделили в отдельное производство и вскоре приговорили к 13 годам колонии строгого режима вместо пожизненного заключения.

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Остальные задержанные, включая главарей Дмитрия Леснякова, Дмитрия Завьялова и Радифа Фаизова, а также пятеро бойцов наказаны по всей строгости закона. За организацию более 40 тяжких и особо тяжких преступлений Лесняков, Завьялов и Фаизов приговорены к пожизненным срокам. Остальные участники ОПГ получили от 12 до 23 лет лишения свободы.

- Участники сообщества посягали на людей, которые по тем или иным причинам вступали в конфликт с его лидерами и подконтрольными коммерческими организациями, - сообщили в пресс-службе СК РФ. - Так было организовано убийство ростовского бизнесмена и его охранника, которых в 2006 году Лесняков, Завьялов, Фаизов и Фреер вместе с тремя другими соучастниками расстреляли из автоматов во дворе жилого дома по улице Удальцова в Москве.

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Также произошло и с убийством миасского бизнесмена и мецената Андрея Падучина, застреленного в подъезде своего дома в 2005 году. Он возглавлял известное в городе предприятие "Трек", выпускавшее детали для местного автозавода и оказавшееся в списке конкурентов фирмы "Кедр", принадлежавшей Виктору Ардабьевскому. Еще один конкурент чиновника - Павел Сидоров пропал без вести в 2008 году и был обнаружен в лесном массиве под Миассом только после начала расследования деятельности ОПГ силами столичного СК.

Долгое время известные в Миассе бизнесмены просто исчезали. Их предприятия попадали под контроль ОПГ. Причем, не только высокодоходный бизнес, но и территории, расположенные вокруг живописных уральских озер, рек и памятников природы. От этого ОПГ и получила имя "Турбазовские" - ее члены предпочитали решать вопросы, собираясь на миасской базе отдыха "Тургояк".

В отношении других участников ОПГ следствие продолжается, устанавливаются иные эпизоды их преступной деятельности, отметили в СК РФ.

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