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17.06.2021 13:05
Рубрика: Экономика

Суд удовлетворил иск ЦБ РФ к уральскому банку "Нейва" о его ликвидации

Текст: Екатерина Призова

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Центробанка о ликвидации уральского банка "Нейва". Об этом сообщает сегодня ТАСС.
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Исковое заявление было подано в начале мая, после того, как месяцем ранее кредитно-финансовое учреждение с головным офисом в Екатеринбурге лишилась лицензии. На первое апреля по величине активов банк занимал 188-е место в стране. Регулятор, в частности, установил: банк в значительных объемах проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физлицам. В "Нейве" назначили временную администрацию, которая подсчитала, что стоимости активов банка хватит, чтобы покрыть требования кредиторов.

Так как банк являлся участником системы обязательного страхования вкладов, его вкладчики должны получить свои деньги. "Размер возмещения определяется исходя из суммы вкладов, включая проценты, но не более максимального лимита, установленного законом: 1,4 миллиона рублей", - напомнили в АСВ.

Состояние дел "Нейвы" на 15 июня, согласно данным на сайте банка таково: совокупная величина страхового возмещения - 5,6 миллиарда рублей, вкладчикам банка уже выплачено 5,25 миллиарда (то есть 93,44 процента от общего объема средств, подлежащих возмещению).

"До настоящего времени расчеты с кредиторами (за исключением выплат страхового возмещения вкладчикам из средств Фонда обязательного страхования вкладов) и реализация активов банка не начаты, так как, согласно ст. 20 ФЗ "О банках", с момента отзыва у кредитной организации лицензии до дня вступления в силу решения арбитражного суда по признании кредитной организации несостоятельной (банкротом) или о ее ликвидации запрещено заключение и совершение сделок с имуществом кредитной организации", - говорится в сообщении временного управляющего.

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