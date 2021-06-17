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17.06.2021 06:21
Рубрика: Экономика

В ПФР объяснили подсчет трудового стажа в период срочной службы в армии

Время срочной службы в армии зачитывается в трудовой стаж, за каждый год начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Фото: РИА Новости
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"Пенсионные коэффициенты начисляются человеку за время официального трудоустройства, их число зависит от суммы страховых взносов и стажа, - приводит разъяснения РИА Новости. - В отдельных случаях при расчете пенсии можно учесть службу в армии до 2002 года, но такой вариант далеко не всегда дает наибольший размер выплат".

Индивидуальные пенсионные коэффициенты - показатель, от которого зависит размер пенсии. Их начисляют за каждый год работы или иной деятельности, учитываемой для расчета пенсии. Стоимость одного коэффициента пересматривают ежегодно.

Ранее сообщалось, что Минтруд разработал проекты приказов, которые должны упростить назначение и выплату пенсий. Первый проект касается автоматического назначения пенсий. Если человек через портал госуслуг заблаговременно выразит свое согласие на автоматическое назначение страховой пенсии, ему не придется писать заявление в Пенсионный фонд. Все формальности будут улажены без его участия на основании данных ПФР и других государственных информационных систем. Назначение пенсии автоматом будет возможно, если человек не работал за границей. Как пояснили "Российской газете" в Минтруде, проект разработан для реализации недавно принятого и подписанного президентом закона, который внес значительные изменения в действующую пенсионную систему.

Почти половина россиян - 44% - считают комфортной пенсию в 45 - 50 тысяч рублей. Об этом говорится в совместном исследовании СберНПФ и Rambler&Co. Пенсия меньшего размера удовлетворит лишь семь процентов россиян. 33% респондентов считают комфортной сумму в 50-70 тысяч рублей, а 16% - не менее 100 тысяч рублей. В качестве гаранта будущей пенсии половина россиян назвала государство. Лишь два процента рассчитывают на себя и свои накопления.

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