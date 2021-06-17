Новости

Инженера взорвавшейся в Новосибирске АГЗС отправили под домашний арест 08:32
Врач рассказала, как избежать солнечных ожогов 07:00
Власти США отозвали иск против Болтона из-за его мемуаров 06:44
В реках Амур и Уссури временно запретили ловить рыбу 06:43
В ПФР объяснили подсчет трудового стажа в период срочной службы в армии 06:21
Трамп проведет первый после ухода с поста президента крупный митинг 05:45
Проценко рассказал, у скольких пациентов не появляются антитела после прививки 05:24
Инфекционист объяснил важность проведения вакцинации в нерастянутые сроки 05:19
Китай запустил корабль "Шэньчжоу-12" к орбитальной станции 04:31
Вильфанд рассказал о первой волне аномальной жары в ЦФО 04:26
Неизвестные устроили перестрелку в Балтиморе 03:45
Власти Мексики разыграют в лотерею дом наркобарона "Коротышки" 03:42
Слуцкий назвал переговоры президентов России и США шагом к "разрядке" 03:19
В Сан-Паулу медики выявили 19 штаммов COVID-19 03:01
Первый с начала пандемии круизный лайнер прибыл в Мексику 02:32
Антонов рассказал, что ему придется "разгребать" после возвращения в США 01:06
Рябков: Диалог по стратегической стабильности может начаться в ближайшие недели 00:56
Манчини: У Швейцарии отличная команда, просто мы сегодня были великолепны 00:45
Проценко: Большинство заболевших получили только один компонент вакцины 00:15
Оценка России в глобальном рейтинге SEDA достигла исторического максимума 00:01
Сергей Карасев показал свою первую желтую карточку на Евро-2020 16.06.2021
Серхио Рамос покидает "Реал" 16.06.2021
В Кремле не видят поводов для исключения США из списка "недружественных" стран 16.06.2021
Песков: Саммит в Женеве прошел приблизительно так, как и ожидали 16.06.2021
Налаживанию диалога Москвы и Вашингтона мешает внутриполитическая ситуация в США 16.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
17.06.2021 06:44
Рубрика: В мире

Власти США отозвали иск против Болтона из-за его мемуаров

Джон Болтон. Фото: AFP/Logan Cyrus Джон Болтон. Фото: AFP/Logan Cyrus
Джон Болтон. Фото: AFP/Logan Cyrus

Администрация президента США Джо Байдена отказалась от иска, выдвинутого еще при Дональде Трампе против экс-советника главы государства по нацбезопасности Джона Болтона. Речь идет о книге "Комната, где это случилось: мемуары из Белого дома", вышедшей в июне 2020 года.

МИД РФ: Сливы, наподобие книги Болтона, компрометируют дипломатию

Как следует из документов суда, обвинение в лице минюста и защита - адвокаты Болтона - предложили суду закрыть дело, причем каждая сторона согласилась взять на себя собственные судебные расходы. За отсутствием предмета судебного спора одобрение этого ходатайства и закрытие дела становятся формальностью, сообщает РИА Новости.

Администрация Трампа пыталась приостановить в судебном порядке выход издания, которое содержало критику деятельности Трампа. Утверждалось также, что в книге есть секретные сведения, а Болтон не согласовал ее содержание с властями. Ранее суд отказался остановить выход мемуаров на том основании, что на момент запроса издание уже разошлось. При этом не исключалась возможность ответственности для Болтона за разглашение секретных сведений.

В мире США

Главное сегодня

Переговоры Путина и Байдена. Главное
Путин: Россия и США договорились вернуть послов
Путин рассказал о "единственном обязательстве РФ по Украине"
Банк России предсказал снижение годовой инфляции
Захарова раскритиковала новую стратегию ЕС в отношении России
Утечка данных о мизерных налогах миллиардеров шокировала США
Как во Франции решают конфликты соседей