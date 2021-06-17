Власти США отозвали иск против Болтона из-за его мемуаров

Администрация президента США Джо Байдена отказалась от иска, выдвинутого еще при Дональде Трампе против экс-советника главы государства по нацбезопасности Джона Болтона. Речь идет о книге "Комната, где это случилось: мемуары из Белого дома", вышедшей в июне 2020 года.

Как следует из документов суда, обвинение в лице минюста и защита - адвокаты Болтона - предложили суду закрыть дело, причем каждая сторона согласилась взять на себя собственные судебные расходы. За отсутствием предмета судебного спора одобрение этого ходатайства и закрытие дела становятся формальностью, сообщает РИА Новости.

Администрация Трампа пыталась приостановить в судебном порядке выход издания, которое содержало критику деятельности Трампа. Утверждалось также, что в книге есть секретные сведения, а Болтон не согласовал ее содержание с властями. Ранее суд отказался остановить выход мемуаров на том основании, что на момент запроса издание уже разошлось. При этом не исключалась возможность ответственности для Болтона за разглашение секретных сведений.