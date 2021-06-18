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18.06.2021 01:31
Рубрика: Общество

Биологи назвали причину преждевременного старения

Недостаточное содержание в красных кровяных тельцах белка, отвечающего за высвобождение кислорода, приводит к ухудшению когнитивных способностей и преждевременному старению. Результаты исследования ученых США и Китая публикует журнал PLOS Biology.

Фото: iStock
Ученые смогли обратить старение мозга вспять

В ходе опытов на мышах исследователи обнаружили, что при снижении в крови содержания белка ADORA2B у животных ухудшается память и слух, развивается воспаление в головном мозге и ускоряется старение. Он входит в состав мембраны эритроцитов и помогает высвобождать кислород из крови. Но с возрастом его содержание в крови существенно сокращается. Ученые предположили, что между этими факторами есть прямая связь, пишет РИА Новости.

В качестве эксперимента авторы исследования вывели мышей, в крови которых отсутствует ADORA2B, и сравнили их поведение и физиологию с животными из контрольной группы. Животных помещали в условия кислородного голодания, и оказалось, что по мере старения мыши, в чьей крови ADORA2B не было, быстрее и заметнее теряли когнитивные способности, чем животные из контрольной группы. Из этого авторы делают вывод о том, что белок ADORA2B регулирует поступление дополнительного количества кислорода в мозг в случае его недостатка.

Авторы отмечают, что потребуются дальнейшие исследования, чтобы определить, может ли лечение препаратами, активирующими ADORA2B, ослабить снижение когнитивных функций и предотвратить преждевременное старение.

Ранее британский системный биолог и эксперт в области долголетия Эндрю Стил назвал семь способов замедлить процесс старения. Тем, кто задумывается о долголетии он советует помнить про физическую нагрузку и здоровый сон, отказаться от пищевых добавок и увеличить долю овощей в своем рационе. Помимо этого, стоит внимательно следить за своим давлением и пульсом, поддерживать здоровье зубов, а также отказаться от "модных диет", рекомендует эксперт.

Гериатры также рекомендуют пожилым людям пить витамин D, который в совокупности с правильным питанием омолаживает организм, улучшает его работоспособность, поддерживает иммунитет. Достаточное количество витамина D, кальция и белка в ежедневном рационе укрепляют мышцы, улучшают координацию пожилых людей, которая с возрастом нарушается, отмечают эксперты.

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