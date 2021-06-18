Марка-побратим Lada представила новый логотип

Марка Dacia презентовала новые логотип и написание бренда - эти идентификаторы будут внедряться со следующего года. Во второй половине 2022-го Dacia представит новую модель с переосмысленным шильдиком.

Впервые логотип Dacia был продемонстрирован в январе на концепте Bigster - прототипе кроссовера C-класса.

Лого образован из двух букв: стилизованных под звенья цепи D и C. В компании отметили, что такой шильдик гораздо проще в восприятии и будет узнаваем даже издалека.

Заложенный в новом логотипе минимализм - отсылка к философии бренда: концентрация на важных, нужных вещах, которые не противоречат друг другу. Начальный элемент - буква D - похож, так считают в Dacia, на стрелку, что тоже неслучайно: бренд устремлён в будущее.

Основной фирменный цвет - хаки. Он подчёркивает близость бренда к природе.

"Бренд, который постоянно является трендмейкером в автомобильной промышленности. Бренд, который может быть одновременно доступным и привлекательным. Его место на рынке по-прежнему так же уникально, как и на заре его существования", - описал Dacia генеральный директор Dacia-Lada Дени Ле Вот.