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18.06.2021 17:59
Рубрика: Культура

Покуролесим!

Театр мюзикла вернется на "Горбушку"
Российская газета - Федеральный выпуск № 133(84841)
Для многих эта новость оказалась неожиданной. Уже привыкли, что спешить на яркие премьеры Театра мюзикла надо в самый центр столицы, на Пушкинскую площадь. И вот.
Художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой в сцене из спектакля в постановке Марины Швыдкой "Жизнь прекрасна!" Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости Художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой в сцене из спектакля в постановке Марины Швыдкой "Жизнь прекрасна!" Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
Художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой в сцене из спектакля в постановке Марины Швыдкой "Жизнь прекрасна!" Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости

Худрук театра и спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал о скорых переменах. В феврале 2022 года Театр мюзикла покидает свой нынешний дом и возвращается в ДК имени Горбунова, где планирует прожить три года - пока будет строить собственное современное здание.

Фото: ﻿satire.ru
В театре Сатиры прошла премьера спектакля "Убить папашу!"

А пока МТМ строит творческие планы. Его зовут на гастроли и по России, и за рубеж, но пока пандемия в силе - это все, по словам Михаила Ефимовича, "имеет гипотетическое значение". Приглашающие хотят видеть у себя главные хиты МТМ - яркую, трюковую "Принцессу цирка", экспериментальный "Реверс", музыкальное путешествие по песням XX века "Жизнь прекрасна!" и, конечно, один из любимых спектаклей детской Москвы "Чудеса и куролесы". А к январю обещают спектакль для самых маленьких - совсем короткий, во всех смыслах комфортный для малышей.

А еще в МТМ приступили к новому большому этапному мюзиклу - видимо, уже с прицелом на технические возможности будущего здания театра.

- Это история Имре Кальмана в Америке, своего рода фреска о жизни художника в середине XX века, - говорил журналистам Михаил Швыдкой. - В спектакле будет много действия, много важных персонажей прошлого - от Рахманинова до Стравинского.

Театр будет делать спектакль 2-2,5 года вместе с канадскими специалистами - так же, как это было с "ПраймТайм!.." и "Принцессой цирка".

Через три года театр получит новое современное здание

Культура позволяет сохранять отношения между странами даже в непростые времена, и спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству рассказывал и об этом сегменте своей работы. Вот, например: Россия, Украина и Беларусь продолжают совместный проект Минская инициатива - совместное празднование в августе 80-летия со дня рождения украинского актера Богдана Ступки. Активно идет межмузейный диалог Россия-Нидерланды, осенью его участники проведут конференцию. Сотрудничество же с Китаем, Германией, Францией, Италией и другими странами развивается своим чередом.

Театр мюзикла открывает сезон 9 сентября спектаклем "Принцесса цирка" - и Михаил Швыдкой от имени коллектива настоятельно рекомендовал своим будущим зрителям вакцинироваться: "Это снимет синдром страха, ты сможешь спокойно поздороваться, обнять человека при встрече. И прийти к нам в театр!.."

Культура Театр Музыкальный театр

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