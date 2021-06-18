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18.06.2021 11:03
Рубрика: Легковые авто

Nissan выпустит кроссовер по мотивам Ariya, но более доступный по цене

Текст: Константин Руссов
Фото: www.motor.es Фото: www.motor.es
Фото: www.motor.es

Дела у Nissan Ariya пошли не так, как планировалось: пандемия и дефицит полупроводников отсрочили выход электрического SUV на рынок до конца 2021 года. Но проблемы не останавливают Nissan, который работает над ещё одной моделью - электрическим SUV размером с Nissan Juke.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Более компактный кроссовер, чем Nissan Ariya, будет неразрывно связан с Renault MeganE, который в настоящее время проходит дорожные тесты.

Как пишет Motor.es, длина компактного электрокроссовера Nissan составит примерно 4.2 метра.

По предварительной информации, новинка Nissan будет иметь большую по сравнению с конкурентами в сегменте автономность - до 400 км. Привод - на передние колёса, хотя платформа CMF-EV допускает и двухмоторную, то есть полноприводную компоновку.

Премьера кроссовера может состояться в 2023 году. И он будет однозначно дешевле Nissan Ariya, который стоит минимум 6.6 млн йен (4.32 млн рублей).

#Nissan