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08.06.2021 13:03
Рубрика: Легковые авто

Renault показала почти серийный MeganE

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

Renault решила оставить "фотошпионов" без денег, опубликовав официальные снимки прототипов нового MeganE, которые этим летом будут проходить тестирование.

Фото: Global NCAP
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В компании сообщили, что прототипы имеют уже серийные пропорции. Более того, не утаили даже характеристики силовой установки: мощность электродвигателя составляет 160 кВт (217 л.с.), а ёмкость аккумулятора - 60 кВт∙ч.

Эти параметры указаны кузове возле лючка порта зарядки. Паспортный запас хода по циклу WLTP составляет 450 км. То есть они в точности соответствуют тем, что были у концепта.

Премьера концепта нового Megane состоялась в октябре 2020 года. Длина его колёсной базы составляет 2,7 метра, а общая длина - 4,21 метра. Примечательно, что привод у MeganE - передний, в то время как у большинства электрокаров мотор вращает задние колёса. На премьере предвестника новинки сообщалось, что платформа CMF-EV допускает установку ещё одного двигателя для реализации привода на обе оси.

Ранее в этом году Renault "засветила" часть интерьера нового MeganE.

Для тестов на заводе в Дуэ будет выпущено 30 прототипов Renault MeganE. К серийному производству новинки могут приступить уже в сентябре.

#Renault