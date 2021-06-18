Новак: В топливных соглашениях нет необходимости

Топливные соглашения для стабилизации цен на бензин могут обсуждаться на совещании с нефтяниками, которое состоится 22 июня, однако необходимости в них нет. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак.

Как пояснил вице-премьер, Минэнерго было дано поручение оценить ситуацию на рынке.

"В настоящее время пока такой необходимости нет, но в целом такой механизм возможен", - цитирует заявление политика ТАСС.

Он добавил, что 22 июня проведет плановое совещание с руководителями нефтяных компаний, чтобы обсудить ситуацию на рынке. Минэнерго представит свою оценку по целесообразности заключения соглашений с нефтяниками о ценах на АЗС в течение двух недель.

Ранее в Минэнерго рассказали, что с 1 мая работает скорректированный демпферный механизм, который должен поддержать доходность розничного бизнеса АЗС и остановить рост розничных цен на топливо.