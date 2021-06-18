Попова: Трехдневное голосование позволит избежать рисков инфицирования

Трехдневное голосование позволяет избежать рисков инфицирования COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Голосование идет несколькими днями, и это позволяет провести процесс голосования при полном соблюдении всех требований, с отсутствием риска для здоровья в части новой коронавирусной инфекции", - сказала она на заседании ЦИК (цитата по ТАСС).

Она также рекомендовала вакцинироваться всем, кто придет на избирательные участки в сентябре. Рекомендация касается как сотрудников избиркомов, так и самих голосующих.

"На сегодняшний день это рекомендация. Но она очень настоятельна. Время есть", - сказала Попова.

В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму.