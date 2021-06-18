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18.06.2021 14:50
Рубрика: Общество

Попова заявила о крайне сложной ситуации с COVID-19 в крупных городах

Текст: Евгения Думанская
В крупных российских агломерациях сейчас сложная остановка с коронавирусом, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании ЦИК.

Попова отметила, что меры для стабилизации ситуации принимаются, однако на данный момент "в крупных агломерациях <...> эпидобстановка осложнена, осложнена крайне". Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Ранее Попова сказала, что рост заболеваемости коронавирусом, наблюдающийся сейчас в стране, связан с "тотальным нигилизмом" граждан, которые пренебрегают мерами профилактики. С ней согласился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На прошлой неделе из-за резкого подъема уровня заболеваемости власти Москвы ввели ряд ограничительных мер, вскоре об усилении профилактических мероприятий объявили в Подмосковье и Санкт-Петербурге, а также в ряде российских регионов.

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