Попова заявила о крайне сложной ситуации с COVID-19 в крупных городах

В крупных российских агломерациях сейчас сложная остановка с коронавирусом, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании ЦИК.

Попова отметила, что меры для стабилизации ситуации принимаются, однако на данный момент "в крупных агломерациях <...> эпидобстановка осложнена, осложнена крайне". Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Попова сказала, что рост заболеваемости коронавирусом, наблюдающийся сейчас в стране, связан с "тотальным нигилизмом" граждан, которые пренебрегают мерами профилактики. С ней согласился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На прошлой неделе из-за резкого подъема уровня заболеваемости власти Москвы ввели ряд ограничительных мер, вскоре об усилении профилактических мероприятий объявили в Подмосковье и Санкт-Петербурге, а также в ряде российских регионов.