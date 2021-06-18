Москве предстоит заново пройти период с коронавирусом из-за появления в городе более агрессивного индийского штамма вируса. Такое мнение в интервью Первому каналу высказал мэр столицы Сергей Собянин.

"История с коронавирусом начинается заново, - сказал он. - Именно поэтому мы видим такой большой рост заболеваемости". По словам главы города, новые места в ковидных стационарах вводятся каждый день, при этом с трудом удается успеть за ростом заболеваемости.

По последним данным, количество зараженных в Москве за последние сутки превысило 9 тысяч. Почти у 90 процентов пациентов выявлен мутировавший индийский штамм ковида.