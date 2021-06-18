Новости

В Москве откроются рестораны ковид-free 10:07
В Луганске произошел взрыв на газопроводе 10:04
В регионах Сибири ужесточили ограничения из-за COVID-19 10:04
Павильоны "Здоровая Москва" переходят под работу исключительно для вакцинации от COVID-19 10:02
В Ялте и горах Крыма выпало до трех месячных норм осадков 10:02
Причиной пожара на владимирском предприятии стал взрыв газа 09:59
В Москве две девушки совершили разбойное нападение 09:56
На Чукотке троих человек будут судить за гибель детей, засыпанных снегом 09:42
Губительна для улиток: США оценили вред новой гиперзвуковой ракеты 09:42
Москва призвала ООН осудить нападение на Донбассе 09:38
Крымский гидрометцентр предупредил о селях и переполнении рек 09:25
Упрощен порядок предоставления компенсаций за проезд пенсионерам-северянам 09:16
Птицефабрика под Челябинском сгорела из-за удара молнии 09:13
Наталья Сергунина: Москва заняла второе место в рейтинге европейских экосистем для стартапов 09:13
Калужский губернатор попал в больницу с COVID-19 09:06
В Ялте из-за разлива реки Водопадная подтопило дома и дороги 09:06
В России создан высокоточный стрелковый прицел 08:57
В Красноярске экс-министру экологии дали реальный срок вместо условного 08:56
Синоптики предсказали обновление вековых рекордов жары 08:45
В Якутии нацпарк "Ленские Столбы" временно закрыли для туристов 08:43
Юрист назвала самое невыгодное время для отпуска 08:36
В восьми районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводков 08:23
Эриксену успешно проведена операция на сердце 08:13
Президент Швейцарии заявил, что ценит прямоту Путина 07:50
Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки 07:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
18.06.2021 09:42
Рубрика: Происшествия

На Чукотке троих человек будут судить за гибель детей, засыпанных снегом

Текст: Юрий Батин

На Чукотке завершено расследование уголовного дела по факту смерти двух малолетних детей в поселке Беринговский. Следствие установило, что они погибли в результате нарушения правил безопасности при проведении снегоуборочных работ.

В Братске прокуратура начала проверку после гибели ребенка от ожогов

13 мая 2020 года в отдел полиции поступило заявление жителя поселка Беринговский о розыске двух малолетних детей (семи и шести лет), которые накануне ушли гулять и не вернулись домой. В ходе поисковых мероприятий дети были обнаружены без признаков жизни в сугробе, расположенном неподалеку от их дома, под слоем снега. Смерть обоих наступила от компрессионной асфиксии.

"По версии следствия, дети погибли в результате допущенных сотрудниками муниципального предприятия нарушений норм и правил охраны труда и техники безопасности при проведении 12.05.2020 снегоуборочных работ с помощью колесного погрузчика", - сообщила в пятницу пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Обвинение в совершении преступления предъявлено мастеру жилищно-эксплуатационного участка, осуществлявшему контроль за процессом механизированной уборки снега и не принявшему необходимых мер к обеспечению безопасности производства снегоуборочных работ, а также бывшему директору и главному инженеру предприятия. Следствие считает, что они, в числе прочих нарушений, не обеспечили обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по охране труда мастера ЖЭУ.

В Волгограде в ДТП погиб шестилетний ребенок

Мужчины вину не признали. Несмотря на это, как отмечено в сообщении, следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем дело направлено прокурору для утверждения.

В прокуратуре округа "РГ" сообщили, что обвинительное заключение утверждено. После вручения его копий дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается
Роспотребнадзор соберет базу данных о мутациях коронавируса
В восьми районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводков
ЦИК в пятницу утвердит порядок голосования на выборах в Госдуму
Как единые видеосистемы помогают безопасности на дорогах России
Какими будут преступления через 10-15 лет