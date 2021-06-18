На Чукотке троих человек будут судить за гибель детей, засыпанных снегом

На Чукотке завершено расследование уголовного дела по факту смерти двух малолетних детей в поселке Беринговский. Следствие установило, что они погибли в результате нарушения правил безопасности при проведении снегоуборочных работ.

13 мая 2020 года в отдел полиции поступило заявление жителя поселка Беринговский о розыске двух малолетних детей (семи и шести лет), которые накануне ушли гулять и не вернулись домой. В ходе поисковых мероприятий дети были обнаружены без признаков жизни в сугробе, расположенном неподалеку от их дома, под слоем снега. Смерть обоих наступила от компрессионной асфиксии.

"По версии следствия, дети погибли в результате допущенных сотрудниками муниципального предприятия нарушений норм и правил охраны труда и техники безопасности при проведении 12.05.2020 снегоуборочных работ с помощью колесного погрузчика", - сообщила в пятницу пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Обвинение в совершении преступления предъявлено мастеру жилищно-эксплуатационного участка, осуществлявшему контроль за процессом механизированной уборки снега и не принявшему необходимых мер к обеспечению безопасности производства снегоуборочных работ, а также бывшему директору и главному инженеру предприятия. Следствие считает, что они, в числе прочих нарушений, не обеспечили обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по охране труда мастера ЖЭУ.

Мужчины вину не признали. Несмотря на это, как отмечено в сообщении, следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем дело направлено прокурору для утверждения.

В прокуратуре округа "РГ" сообщили, что обвинительное заключение утверждено. После вручения его копий дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.