Ливни пополнили водохранилища Крыма

Обрушившиеся на Крым ливни пополнили водохранилища естественного стока на полуострове, однако наполнение происходит крайне неравномерно. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- То густо, то пусто, - сказал Аксенов. - Только что мы боролись с засухой, теперь боремся с наводнениями. Загорненское водохранилище пополнилось на миллион кубометров воды, а Алуштинское, по данным на сегодняшнее утро, всего 68 тысяч кубометров прибавило.

Загорское водохранилище является основным источником водоснабжения Большой Ялты. Из него питается сам город и несколько южнобережных поселков от Гурзуфа до Фороса.

Ситуация с водоснабжением Алушты остается наиболее сложной. Местные власти вынуждены сохранять график подачи воды в жилые дома, чтобы обеспечить питание здравниц города.

Полных данных о наполнении водохранилищ естественного стока пока нет. В разных частях полуострова уже две недели идут интенсивные осадки. За последние двое суток залповые ливни обрушились на Керчь и Ялту. Частично пострадали Севастополь и Евпатория. В Симферополе с короткими перерывами дождь идет вторые сутки. По прогнозам синоптиков, погода начнет меняться к выходным. Дожди прекратятся, их сменит солнечная погода с высокими температурами.