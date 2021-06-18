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18.06.2021 14:45
Рубрика: Происшествия

Ливни пополнили водохранилища Крыма

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Обрушившиеся на Крым ливни пополнили водохранилища естественного стока на полуострове, однако наполнение происходит крайне неравномерно. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Ялте из-за потопа прекращена подача воды

- То густо, то пусто, - сказал Аксенов. - Только что мы боролись с засухой, теперь боремся с наводнениями. Загорненское водохранилище пополнилось на миллион кубометров воды, а Алуштинское, по данным на сегодняшнее утро, всего 68 тысяч кубометров прибавило.

Загорское водохранилище является основным источником водоснабжения Большой Ялты. Из него питается сам город и несколько южнобережных поселков от Гурзуфа до Фороса.

Ситуация с водоснабжением Алушты остается наиболее сложной. Местные власти вынуждены сохранять график подачи воды в жилые дома, чтобы обеспечить питание здравниц города.

Полных данных о наполнении водохранилищ естественного стока пока нет. В разных частях полуострова уже две недели идут интенсивные осадки. За последние двое суток залповые ливни обрушились на Керчь и Ялту. Частично пострадали Севастополь и Евпатория. В Симферополе с короткими перерывами дождь идет вторые сутки. По прогнозам синоптиков, погода начнет меняться к выходным. Дожди прекратятся, их сменит солнечная погода с высокими температурами.

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