Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
18.06.2021 04:30
Рубрика: Легковые авто

Саммит лимузинов: СМИ сравнили Aurus Путина и Cadillac Байдена

Текст: Андрей Полухин
Cadillac президента США Джо Байдена в Женеве. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Cadillac президента США Джо Байдена в Женеве. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Cadillac президента США Джо Байдена в Женеве. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Автомобили президентов России и США стали резонансной темой для британского Daily Mail. Журналист издания Ариэль Зильбер сравнил лимузины Путина и Байдена в статье под говорящим заголовком "Неубиваемый" кадиллак Байдена против путинской копии "Роллс-Ройса", неуязвимой даже под водой".

Фото: Валерий Карташов
На Aurus Senat оформили "постоянный" сертификат

Чем же может похвастать Cadillac Байдена, который известен под неформальным названием Beast ("Зверь")? Камерами ночного видения, пушками со слезоточивым газом и 20-сантиметровой броней, пишет британский таблоид, чей материал перевел портал "ИноСМИ". Утверждается, что двери Cadillac весят столько же, сколько и у самолета Boeing 757, а встроенная современная система связи - около девяти тонн. На случай ЧП в "Звере" имеется специальная кислородная система и запас крови Байдена. А еще он способен выдержать не только стрельбу и взрывы, но и химическую и биологическую атаку. Стоимость машины - 1,5 млн долларов.

Фото: Роспатент
Мотоцикл Aurus может получить имя Merlon

Aurus значительно доступнее - в гражданском исполнении он обойдется желающим в 245 тысяч долларов. Интересно, что среди преимуществ машины названы не столько специфические, которые относятся к работе в кортеже, сколько чисто автомобильные. Журналист начал с того, что под капотом бронированного седана Путина установлен двигатель V8 объемом 4,4 литра. Мощность - внушительные 598 л.с. У него полный привод и 9-ступенчатая автоматическая коробка передач. А главная его "фишка" в плане безопасности - способность сохранить жизнь главного пассажира в безопасности даже под водой.

Aurus президента РФ Владимира Путина в Женеве. Фото: Бастьен Галле / РИА Новости

Напомним, серийное производство автомобилей марки Aurus началось в Елабуге в самом конце мая. Тогда президент Владимир Путин назвал это событие значимым событием для российского автопрома и для отечественной промышленности в целом. "Я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", - сказал российский лидер.

Ранее главный конструктор проекта "Единая модульная платформа" Вадим Переверзев рассказал "Российской газете" о расширении модельного ряда Aurus.

#Кортеж