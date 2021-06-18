Саммит лимузинов: СМИ сравнили Aurus Путина и Cadillac Байдена

Автомобили президентов России и США стали резонансной темой для британского Daily Mail. Журналист издания Ариэль Зильбер сравнил лимузины Путина и Байдена в статье под говорящим заголовком "Неубиваемый" кадиллак Байдена против путинской копии "Роллс-Ройса", неуязвимой даже под водой".

Чем же может похвастать Cadillac Байдена, который известен под неформальным названием Beast ("Зверь")? Камерами ночного видения, пушками со слезоточивым газом и 20-сантиметровой броней, пишет британский таблоид, чей материал перевел портал "ИноСМИ". Утверждается, что двери Cadillac весят столько же, сколько и у самолета Boeing 757, а встроенная современная система связи - около девяти тонн. На случай ЧП в "Звере" имеется специальная кислородная система и запас крови Байдена. А еще он способен выдержать не только стрельбу и взрывы, но и химическую и биологическую атаку. Стоимость машины - 1,5 млн долларов.

Aurus значительно доступнее - в гражданском исполнении он обойдется желающим в 245 тысяч долларов. Интересно, что среди преимуществ машины названы не столько специфические, которые относятся к работе в кортеже, сколько чисто автомобильные. Журналист начал с того, что под капотом бронированного седана Путина установлен двигатель V8 объемом 4,4 литра. Мощность - внушительные 598 л.с. У него полный привод и 9-ступенчатая автоматическая коробка передач. А главная его "фишка" в плане безопасности - способность сохранить жизнь главного пассажира в безопасности даже под водой.

Aurus президента РФ Владимира Путина в Женеве. Фото: Бастьен Галле / РИА Новости

Напомним, серийное производство автомобилей марки Aurus началось в Елабуге в самом конце мая. Тогда президент Владимир Путин назвал это событие значимым событием для российского автопрома и для отечественной промышленности в целом. "Я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", - сказал российский лидер.

Ранее главный конструктор проекта "Единая модульная платформа" Вадим Переверзев рассказал "Российской газете" о расширении модельного ряда Aurus.