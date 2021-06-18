Володин: Снижение нештрафуемого порога скорости приведет к коррупции

В Госдуме не поддерживают предложения по снижению нештрафуемого порога скорости движения в населенных пунктах до 10 километров в час. Поправки недостаточно проработаны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Накануне депутат Родион Букачаков внес в Госдуму законопроект, в котором предложил штрафовать на 500 рублей за превышение скорости на 10-20 километров в час в населенных пунктах. Нынешний нештрафуемый лимит превышения скорости установлен на 20 км/ч.

В своем Telegram-канале Вячеслав Володин констатировал, что эта инициатива озвучивается не впервые. В последнее время, по его словам, был ряд предложений на эту тему как от депутатов Госдумы, так и от представителей правительства. "Озвучиваемые инициативы, с одной стороны, недостаточно проработаны, несут в себе увеличение коррупции и ошибок при определении превышения скорости, - заявил Володин. - С другой стороны, те, кто их инициирует, не учитывают негативного отношения к этому большинства депутатов Госдумы".

Политик назвал непонятной цель таких предложений - в виду того, что "нет желающих поддержать эти инициативы".

Он рекомендовал в нынешней ситуации, "когда и так много тревог и напряжения в обществе", не предлагать темы, которые под собой не имеют оснований для одобрения.

Между тем, согласно думской базе, автор отозвал свой законопроект.