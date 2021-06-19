"Единая Россия" утвердила списки кандидатов на выборы в Госдуму

Съезд "Единой России" утвердил списки кандидатов партии на выборы в Госдуму по федеральному и одномандатным округам.

Кандидаты были утверждены в результате тайного голосования.

Напомним, что пятерку общефедерального списка по предложению Владимира Путина возглавили министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Отметим, что на съезде было принято решение о формировании 57 территориальных групп - на 21 больше, чем на выборах 2016 года. 49 из них возглавили главы регионов, в том числе секретари региональных отделений партии.

Всего от "Единой России" на выборах в Госдуму примут участие более 600 кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам.