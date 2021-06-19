Haval Jolion. Что дерзкий новичок противопоставит Creta и Seltos

На фоне конкурентов модель выделяется яркой внешностью, множеством электронных систем и приличными ездовыми характеристиками. С них и начнем. Для Jolion доступно два двигателя, оба бензиновые, оба с турбонаддувом.

Для версий с передним приводом мотор выдает 143 л.с. и оснащен распределенным впрыском топлива. В полноприводной версии устанавливается двигатель с кроссовера F7. Он выдает на 7 сил больше, отличается непосредственным впрыском и иной программой управления. При этом обе версии готовы потреблять 92-й бензин. И, кстати, на родственном F7 нареканий к силовому агрегату немного.

Фото: Пресс-служба Haval

А вот к трансмиссии они были. Нет, случаи поломок коробок передач весьма редки. Основные претензии клиентов сводятся к электронной части 7-ступенчатого "робота" 7DCT с двумя "мокрыми" сцеплениями. Коробка весьма неторопливая, при переключениях бережет свою механическую часть, что выливается к театральным паузам при переходе на "реверс" и обратно.

Также неохотно коробка скидывает пару передач на ходу. Эта особенность проявляет себя на городских скоростях и резких обгонах на трассе. Нажимаем педаль "газа" в пол, электронный мозг задумывается на несколько секунд, исполнительные механизмы не спеша меняют передачи в коробке и после этих манипуляций машина начинает ускоряться под хорошо слышимый шум мотора.

Фото: Пресс-служба Haval

К чести компании, на Jolion эти особенности постарались минимизировать, но совсем убрать их не получилось. В этом плане есть куда стремиться. А в остальном ходовые качества машины заслуживают похвалы.

Автомобиль резво разгоняется, адекватно тормозит, послушно следует за рулем. Есть различные электронные пресеты для более тонкой настройки машины под себя, но разница между ними - на уровне ощущений. Побаловавшись различными комбинациями, остановился в итоге на стандартных настройках и благополучно про них забыл.

Трассовые скорости не принесли сюрпризов. На высоких скоростях Jolion остается послушным и предсказуемым. Тест проходил в окрестностях Анапы, где достаточно крутых поворотов и нужно следить за разметкой и камерами. При обгонах выяснилось, что мотора немного не хватает для опережения попутных машин. Предназначенные для этого карманы на трассе заканчиваются быстрее, чем машина совершает маневр. Однако, если двигаться в потоке и в разрешенных правилами скоростях, впечатления только положительные.

Фото: Пресс-служба Haval

В Haval понимают, что предлагать на нашем рынке моноприводный кроссовер и рассчитывать при этом на большие продажи невозможно.

Да, полный привод будет номинальным, на покорение серьезного бездорожья рассчитывать не стоит, но этого от городского "паркетника" и не требуется. Поэтому за привод задних колес отвечает электромагнитная муфта Haldex 5-го поколения.

Также в полноприводных машинах установлена другая задняя подвеска - многорычажная на поперечных рычагах. Поскольку такие машины еще не сертифицированы в России, как ведет себя подвеска на асфальте, проверить не удалось, зато удалось прохватить по дорожкам в окрестностях виноградников Абрау-Дюрсо.

Жесткого офроуда там нет, покрытие напоминает обычную укатанную грунтовку в российской провинции. Движется машина по ним весьма уверенно, опасения возникали только за бамперы, на резких перекатах покрытия повредить их можно довольно легко. Хотя заявленный дорожный просвет в 190 мм и внушает уверенность в их сохранности.

Фото: Пресс-служба Haval

Лучше всего Jolion чувствует себя в городе, для которого он, собственно, и предназначен. Отличная обзорность, в том числе и назад, большая площадь остекления, удобная посадка, парктроники, камеры кругового обзора с хорошим разрешением позволяют чувствовать себя уверенно на городских улицах.

Сохранить машину в целости призвано множество ассистентов водителя. Избежать столкновения на малых скоростях помогут системы предупреждения о столкновении сзади, ассистенты при выезде с парковки задним ходом и при открытии дверей и россыпь других функций.

На трассе помощником станет адаптивный круиз-контроль с возможностью удержания в полосе. Работает он так же, как у конкурентов. Через пару поворотов просит взяться за руль, а потом и вовсе отключается. Приятным дополнением стал проекционный дисплей, реализованный весьма толково. Все это великолепие доступно только в топовой версии Premium. Более доступные комплектации оснащены попроще.

Фото: Пресс-служба Haval

Перейдем в салон машины. Он может быть трех цветов, за которые в компании денег не берут. Можно выбрать любое сочетание цвета кузова и салона, что не может не радовать. Внимание привлекает огромный 12,3-дюймовый центральный дисплей с отличным разрешением и быстротой отклика.

Также в наших версиях полностью цифровая приборная панель, меняющая вид в зависимости от режима движения. Что-то похожее мы уже видели на моделях F7 и F7x. В более простых комплектациях аналоговая "приборка" и меньше диагональ центрального дисплея.

Фото: Пресс-служба Haval

Кстати, с ним связаны два нюанса, о которых нужно упомянуть. Первый - это то, что при всей его красоте, пользоваться им не совсем удобно. Множество мелких пиктограмм и замудренное меню не позволяют сходу разобраться в системе. Вторым пунктом стала сенсорная панель под ним. Мало того, что пиктограммы "слепые" и их расположение нужно заучивать, так еще при попытке что-либо нажать на дисплее, случайно касаешься сенсоров и потом недоумеваешь, почему выключилась климатическая установка или активировались камеры кругового обзора.

А в остальном все сделано отлично. Сиденье принимает в объятия как родного, руль, хоть и не регулируется по вылету, удобно ложится в руки. Площадь остекления большая, видно все. Не подкачали и зеркала - маневрировать в потоке одно удовольствие. Немного поворчу по поводу короткого, нерегулируемого подлокотника, при моей посадке локоть так и норовит соскользнуть с него. К качеству сборки салона придраться не получится - в ходе тест-драйва ни одна панель не издала ни звука.

Фото: Пресс-служба Haval

На заднем ряду приятно удивил простор и удобство посадки. Места с запасом хватит для людей даже довольно крупной комплекции. Втроем не так вольготно, но ехать можно. Из удобств пара USB-разъемов, подлокотник и подогрев дивана, кнопки включения которого расположены на самом правильном месте - карте двери.

Фото: Пресс-служба Haval

Багажник среднего размера, для повседневных нужд его хватит вполне. Спинку дивана можно разложить, чтобы перевезти довольно много вещей. Под хлипким полом багажного отделения расположилась "докатка", по бокам от которой остаются ниши для мелких вещей.

Подведя итог, можно сказать, что в Haval вывели на рынок сильного игрока. За Jolion просят от 1 189 000 рублей за версию Comfort с передним приводом с "механикой", и от 1 679 000 рублей за комплектацию Premium со всеми ведущими. Такая версия выйдет позже, пока идут сертификационные испытания. И это повод задуматься уже упомянутым конкурентам, а компании - решить проблему дефицита машин в салонах. В этом случае успех модели обеспечен.