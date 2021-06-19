Новая Hyundai Creta для России: чем она лучше конкурентов

На пике популярности

Компания Hyundai не спешила привозить в Россию новое поколение кроссовера Creta, который почти 5 лет продавался у нас практически в первозданном виде и при этом пользовался неизменной популярностью.

Напомним, китайский "донор" модели - Hyundai ix25 во второй генерации был представлен в Поднебесной еще осенью 2019-го, а в начале прошлого года новая Creta появилась в Индии. Наконец, пришло время для ее дебюта и в нашей стране - производство новинки стартует на петербургском заводе Hyundai с 1 июля, после чего автомобили должны появиться у дилеров.

Как отмечает руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников, смена поколений Hyundai Creta пришлась на пик ее популярности - спустя почти 5 лет с момента выхода предыдущей версии автомобиля продажи этой модели продолжают расти.

"Традиционная задержка вывода модели на рынок объясняется локализацией, а также рядом изменений, которыми российская Creta отличается от зарубежных аналогов. "Крету" выбирали не за передовой дизайн или технологии, а за понятное рыночное позиционирование и выигрышную совокупность потребительских качеств. Отечественные автопроизводители обновляют свою продукцию еще реже, однако это не мешает удерживать лидерские позиции по продажам в своих сегментах", - отмечает руководитель проектов "Дрома" на европейской территории РФ Антон Серков.

Законодатель моды

Фото: Пресс-служба Hyundai

Со сменой поколения кроссовер Hyundai Creta немного подрос в размерах: он стал на 30 мм длиннее, на 10 мм шире и, следуя последней моде, на 10 мм ниже предшественника. Благодаря растянутой на 20 мм колесной базе увеличилась вместительность салона для водителя и всех пассажиров, а объем багажного отделения вырос на 31 л (до 433 л).

Внешний вид новой "Креты" для российского рынка отличает "каскадная" решетка радиатора, которую обрамляют светодиодные фары головного света, дневные ходовые огни в форме полумесяца и отдельные поворотные огни в сочетании с противотуманными фарами. В числе других дизайнерских решений в экстерьере модели стоит отметить оригинальные задние фонари, традиционный для кроссоверов Hyundai серебристый элемент в форме "бумеранга" на боковине, а также серебристые рейлинги на крыше и легкосплавные колесные диски уникального дизайна.

Что касается интерьера, усовершенствованная передняя панель получила новую эргономичную архитектуру, а среди новых опций появились цифровая приборная панель Supervision, мультимедийная система с цветным 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, доступная уже в базовой версии (в более дорогих комплектациях - с 10,25-дюймовым сенсорным LCD-экраном), а также аудиосистема премиум-класса Bose с 8 динамиками.

Кроме того, впервые в сегменте компактных кроссоверов Hyundai Creta нового поколения получила панорамную крышу с люком, телематические сервисы Bluelink и уникальной опцию - омыватель камеры заднего вида, разработанный с учетом российских условий эксплуатации.

А вот моторная гамма у новой "Креты" осталась прежней: она включает два атмосферных бензиновых агрегата Gamma 1.6 MPI (123 л.с. в переднеприводной модификации и 121 л.с. в полноприводной версии) и Nu 2.0 MPI мощностью 150 л.с. В зависимости от двигателя и комплектации Hyundai Creta предлагается с 6-ступенчатой механической или автоматической коробками передач, а также с передним или полным приводом.

Цена вопроса

Фото: Пресс-служба Hyundai

Прайс-лист на новую "Крету" будет опубликован ближе к старту продаж, и, как обещают в российском офисе Hyundai, цены на новинку "приятно удивят". Напомним, стоимость кроссовера уходящего поколения составляет от 1 млн 127 тыс. рублей до 1 млн 640 тыс. рублей.

Уже известно, что новая Hyundai Creta будет предложена в пяти стандартных комплектациях (Prime, Classic, Family, Lifestyle, Prestige) и в специальной версии Smart, оснащенной пакетом систем безопасности Smart Sense. При этом количество опциональных пакетов, доступных для этой модели, было увеличено, а в целом, с учетом различных сочетаний двигателей и трансмиссии, а также типа привода, новая "Крета" получит 48 вариантов исполнения.

По словам директора "Авилон Hyundai" Дмитрия Макарычева, в новом поколении Hyundai Creta представлена широкая линейка моторов и комплектаций, что говорит об энерговооруженности автомобилей, за счет чего модель в полной мере сможет удовлетворить интересы потребителей.

Как показывает статистика продаж, традиционно наибольшим спросом у российских покупателей пользуются средние комплектации Hyundai Creta, на которые приходится более 60% всех продаж модели. Именно поэтому при разработке нового поколения этого кроссовера в компании Hyundai ставили перед собой задачу, чтобы новые опции комфорта и безопасности, которые появились на новой "Крете", были доступны не только в топовых версиях, но и в наиболее востребованных средних комплектациях.

"Обновление дизайна в духе актуальной модельной линейки кроссоверов Hyundai - безусловный плюс. И хотя агрегатная база осталась прежней и не выглядит столь технологично как турбомоторы конкурентов, именно она позволит удержать и покупательскую аудиторию, и цены от сильного роста.

Они, безусловно, подрастут, но в пределах 10%, и потребитель без труда заметит, на что именно пошла эта доплата, даже довольствуясь самой популярной "средней" комплектацией. Проблема в том, что дилеры будут продолжать безумный разгон рынка путем установки дополнительного оборудования и прочих услуг. Покупателям остается надеяться на прямой канал онлайн-продаж от производителя, чтобы купить машину по заявленной цене", - рассуждает Антон Серков.

Вне конкуренции

В компании Hyundai уверены, что новая Creta удержит лидерство в сегменте SUV на российском авторынке, которое на протяжении почти 5 лет принадлежало предыдущему поколению модели. Впрочем, пошатнуть позиции новинки вполне могут и другие дебютанты в сегменте компактных "паркетников" - Haval Jolion и Volkswagen Taos.

Как говорит руководитель отдела продаж АвтоСпецЦентр Hyundai Внуково Роман Гагосов, Hyundai Creta с момента своего появления на российском рынке являлась абсолютным лидером продаж в сегменте SUV, несмотря на обостряющуюся конкуренцию. Этот кроссовер заслужил признание российских автолюбителей, прежде всего, благодаря репутации надежности марки Hyundai. Кроме того, Creta весьма экономична в расходе топлива и очень доступна по цене, что является неоспоримыми преимуществами перед соперниками.

В свою очередь, Антон Серков отмечает, что на сегодняшний момент конкуренция в сегменте SUV существенно выше, чем во время дебюта первого поколения Hyundai Creta, поэтому лучшее, чего может добиться новинка - сохранение своей доли. Дальнейшие успехи зависят в большей степени от ценовой политики, которую изберут в Hyundai.

"Из перечисленных конкурентов наибольшие шансы на успех имеет Haval Jolion, нежели Taos - он будет заметно дешевле, тем более что старший F7 уже научил россиян экономить на бренде без ощутимых проблем. Но о смене лидера в сегменте SUV говорить еще точно рано", - резюмирует эксперт.