Hyundai представил новую Creta для России: все подробности

Кроссовер Hyundai Creta первой генерации дебютировал в России в 2016 году, в 2020 году модель претерпела скромный рестайлинг: автомобиль получил решетку радиатора с крупными ячейками вместо горизонтальных брусьев, а также 16-дюймовые легкосплавные колесные диски нового дизайна. Кроме того, у покупателей появилась возможность комбинировать один из пяти доступных цветов кузова с черной (перламутровой) крышей. И на этом в общем-то все.

Но корейцы не стояли на месте, попутно готовя для нашего рынка следующее поколение кроссовера. На это указывали прототипы, которые периодически появлялись на дорогах в маскировочной пленке. Да и в самой Hyundai подтверждали, что следующую генерацию Creta стоит ждать в середине этого года. И вот 16 июня на заводе в Санкт-Петербурге был представлен новый SUV. Инвестиции в проект составили 100 млн долларов. Массовое производство модели стартует с 1 июля 2021 года.

В самой компании отмечают, что это "самая умная Hyundai Creta".

Длина автомобиля выросла на 30 мм, ширина - на 10 мм. Колесная база растянута до 2610 мм.

Если говорить о внешности, то общая концепция повторяет версию модели для рынка Индии и ix25 для Китая. При этом в Hyundai отмечают, что кроссовер трудно будет спутать с другим автомобилем На выбор будет доступно пять цветов экстерьера с черной крышей. А вообще цветов девять.

Интерьер также полностью поменялся - внутри Т-образная приборная панель, 10-дюймовая мультимедиасистема (как у старших моделей). Стало больше места внутри, багажное отделение увеличилось на 31 литр.

Новую Creta оснастили прежними силовыми агрегатами. Речь идет об "атмосферниках" объемом 1,6 и 2,0 литра. Коробки - 6-ступенчатая МКП и 6-ступенчатая АКП.

Естественно, Creta получила целый арсенал новых опций. Например, адаптивный круиз-контроль, цифровую приборную панель, аудио-систему Bose (будет доступна не только для топовых версий), панорамную крышу, телематическую систему Bluelink, пакет Smart Sense.

Фото: Юрий Зубко/РГ

Будет пять стандартных спецификаций, а также спецсерия Special One. Количество пакетов для автомобиля увеличено.

Цены на автомобиль объявят чуть позже. Сегодня кроссовер можно купить от 1 127 000 до 1 640 000 рублей.

Стоит отметить, что производство прошлого поколения Creta продлится на заводе в Санкт-Петербурге до июня этого года.