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27.04.2021 19:11
Рубрика: Легковые авто

Новая Hyundai Creta для России сменила маскировку: фото прототипа

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

Hyundai Creta второго поколения выйдет на российский авторынок уже в июне. Корейская марка активно готовится к этому событию.

Фото: Пресс-служба Renault.
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Если до сих пор кроссовер замечали на дорогах общего пользования в плотном камуфляже с чёрными накидками, то теперь появились снимки прототипа с лёгкой маскировочной плёнкой. Фото были сделаны недалеко от завода Hyundai в Санкт-Петербурге, сообщает "Авто.ру".

Новая Hyundai Creta сохранит характерный силуэт, но станет отличаться от версий, которые предлагаются в других странах. Российский вариант модели получит фонари с более широкими верхними секциями и рельефные выштамповки сбоку. Не исключено, что изменится и форма пятой двери.

Ранее управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев заявлял о том, что Hyundai Creta для России будет обладать уникальным дизайном. Машина должна понравиться потребителям.

Новую Creta оснастят модернизированной платформой и прежними силовыми агрегатами. Речь идёт об "атмосферниках" объёмом 1,6 и 2,0 литра. Коробки - 6-ступенчатая МКП и 6-ступенчатая АКП. Ожидается и абсолютно иной салон.

Сегодня кроссовер стоит от 1 127 000 до 1 640 000 рублей.

Фото: www.auto.ru
#Hyundai