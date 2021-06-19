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19.06.2021 10:58
Рубрика: Общество

В Москве коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 увеличат до 24 тысяч

Текст: Любовь Проценко
В Москве коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 увеличат до 24 тысяч. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Два дня назад городская клиническая больница №15 им. О.М. Филатова была вновь полностью перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. К уже имеющимся на тот момент мощностям в больнице было развернуто 1600 коек. Также пациентов с COVID-19 начали принимать в родерах на территориях действующих коронавирусных стационаров. К настоящему моменту в столице развернуто почти 17 тысяч коек. Прием пациентов с COVID-19 ведут 16 городских стационаров, две детских больницы, 5 резервных госпиталей, а также родеры на территории 8 городских больниц. За ближайшие две недели при необходимости фонд нарастим до 24 тысяч", - рассказала она.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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По словам Анастасии Раковой, дополнительные койки будут развернуты в московских многопрофильных клиниках и федеральных центрах: в ближайшие дни - ГКБ им. Ф.И. Иноземцева, ГКБ №24 и родере на территории клиники, клинической больнице Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, ГКБ №51, госпитале для ветеранов войн №3 и родере на территории больницы, федеральном научно-клиническом центре ФМБА, ГКБ №17 с родером, детской инфекционной больнице №6 и ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого; через неделю - ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана, нефрологическом корпусе ГКБ №52 с родером на территории стационара, а также еще одного родера на территории ГКБ №17; примерно через две недели - ГКБ №31.

Напомню, по предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавируса может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва", которые теперь открыты только для вакцинации от COVID-19 и будут работать, пока прививку не получат все желающие в течение дня. Подробная информация опубликована на сайте. Также в столичных вузах началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.

В регионах Общество Здоровье Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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