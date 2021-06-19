Достопримечательности Ялты из-за ливней закрыли на три дня

Новости

В Германии в мусорном контейнере нашли уникальные картины 17-го века 12:01
Клуб "Gazgolder" могут закрыть за нарушения мер против COVID-19 11:55
Оперштаб: В Москве выявлено 9120 новых случаев COVID-19 11:55
В правительстве Кузбасса опровергли гибель 9 человек при крушении L-410 11:53
Зарплату инвалидов в интернатах не будут учитывать при расчете их дохода 11:27
На шахте в Кемеровской области погиб горняк, возбуждено уголовное дело 11:18
Захарова назвала власти Украины мазохистами из-за позиции по Крыму 11:13
С 2022 года отменят экспортные квоты на хвойную древесину 11:00
В Тверской области вводится обязательная вакцинация от COVID-19 10:56
По факту авиакатастрофы в Кузбассе возбуждено уголовное дело 10:48
Гинцбург рассказал, в каком случае человек точно не заболеет COVID-19 10:39
Ибрахим Раиси стал новым президентом Ирана 10:21
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Нижегородской области 10:17
Греция продлила разрешение на въезд россиян до 26 июня 10:06
Доля просроченных долгов по кредитным картам россиян выросла до 8,4% 09:15
Следственный комитет раскрыл подробности падения самолета в Кузбассе 09:03
Губернатор Кемеровской области прокомментировал авиакатастрофу в Танае 08:48
Роспотребнадзор напомнил как действовать, если в семье есть больной COVID-19 08:33
"Монреаль" повел в полуфинальной серии Кубка Стэнли против "Вегаса" 08:20
В Кемеровской области аварийно сел самолет с пассажирами, есть погибшие 07:54
В Кемеровской области четыре человека погибли при крушении самолета 07:50
Около 1,8 тысячи человек эвакуированы из зон подтопления в Крыму 07:49
Аргентина обыграла Уругвай на Кубке Америки 07:43
Власти США: Индийский штамм может стать преобладающим в стране 06:55
В России резко выросло число фейковых сайтов для прохождения техосмотра 06:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
19.06.2021 11:04
Рубрика: Происшествия

Достопримечательности Ялты из-за ливней закрыли на три дня

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Дворцы и другие музейные комплексы, а также все иные достопримечательности Большой Ялты будут закрыты для посещения на три дня до вторника 22 июня. Об этом сообщила мер города Янина Павленко, передает ТАСС.

Фото: Скришшот Youtube/ Ignat Metlev
Коричневую бухту Ялты сняли с коптера после наводнения

Пауза потребовалась, чтобы привести в порядок дороги и сами экскурсионные объекты после потопа, обрушившегося на город в ночь с 17 на 18 июня и последующие сутки

- Министерство курортов и туризма закрыло все объекты культурного наследия для показа на субботу, воскресенье и понедельник, - сказала Янина Павленко.

Глава администрации также обратилась к предпринимателям, занимающимся экскурсионной деятельностью с просьбой отнестись с пониманием к этой вынужденной мере и ограничить поток туристов. Накануне Ростуризм обратился с аналогичной рекомендацией к туроператорам, работающим на крымском направлении.

По словам мэра Ялты, ЧП такого масштаба в городе не было почти 100 лет. Лишь в 1922 году в городе произошло нечто подобное, когда на крымский курорт одномоментно выпало 190 миллиметров осадков.

Напомним, на Ялту обрушилось 135 миллиметров осадков. В результате разгула стихии погиб 26-летний местный житель, которого унесло потоком. Еще одна женщина 1961 года рождения числится пропавшей без вести. 18 человек получили травмы, двое из них госпитализированы.

Тысячи людей остались без электричества, стихия повредила газопровод, в шести местах с гор сошли селевые потоки. Подтопленными оказались более 100 домов и 13 отелей. Часть туристов пришлось эвакуировать. Бурлящие потоки размыли пляжи, во многих местах сорвано асфальтовое покрытие. Окончательный размер ущерба еще устанавливается.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Гинцбург: Вакцинация "Спутником V" не грозит бесплодием в будущем
Депздрав Москвы: Новые правила оказания плановой медпомощи введены на месяц
В России резко выросло число фейковых сайтов для прохождения техосмотра
Захарова прокомментировала заявление Макрона и Меркель словами из песни
Как единые видеосистемы помогают безопасности на дорогах России
Какими будут преступления через 10-15 лет