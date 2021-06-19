Достопримечательности Ялты из-за ливней закрыли на три дня

Дворцы и другие музейные комплексы, а также все иные достопримечательности Большой Ялты будут закрыты для посещения на три дня до вторника 22 июня. Об этом сообщила мер города Янина Павленко, передает ТАСС.

Пауза потребовалась, чтобы привести в порядок дороги и сами экскурсионные объекты после потопа, обрушившегося на город в ночь с 17 на 18 июня и последующие сутки

- Министерство курортов и туризма закрыло все объекты культурного наследия для показа на субботу, воскресенье и понедельник, - сказала Янина Павленко.

Глава администрации также обратилась к предпринимателям, занимающимся экскурсионной деятельностью с просьбой отнестись с пониманием к этой вынужденной мере и ограничить поток туристов. Накануне Ростуризм обратился с аналогичной рекомендацией к туроператорам, работающим на крымском направлении.

По словам мэра Ялты, ЧП такого масштаба в городе не было почти 100 лет. Лишь в 1922 году в городе произошло нечто подобное, когда на крымский курорт одномоментно выпало 190 миллиметров осадков.

Напомним, на Ялту обрушилось 135 миллиметров осадков. В результате разгула стихии погиб 26-летний местный житель, которого унесло потоком. Еще одна женщина 1961 года рождения числится пропавшей без вести. 18 человек получили травмы, двое из них госпитализированы.

Тысячи людей остались без электричества, стихия повредила газопровод, в шести местах с гор сошли селевые потоки. Подтопленными оказались более 100 домов и 13 отелей. Часть туристов пришлось эвакуировать. Бурлящие потоки размыли пляжи, во многих местах сорвано асфальтовое покрытие. Окончательный размер ущерба еще устанавливается.