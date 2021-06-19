Климатолог связал ливни в Крыму с глобальными изменениями климата

Ливни являются наиболее типичным видом осадков для Крыма в весенний и летний периоды. Вместе с тем, катастрофические потоки, обрушившиеся в последние дни на Керчь и Ялту, являются из ряда вон выходящим явлениям и стали следствием глобальных изменений климата. Такое мнение "РГ" высказал доцент кафедры почвоведения Крымского федерального университета, климатолог Владимир Рябов.

- Ливневые осадки весной и летом в Крыму - это обычное дело, я бы сказал, что наиболее типичный вид осадков на полуострове в это время года, - сказал ученый. - Все дело в том, где они выпадают.

Если это происходит в степной или лесной зонах полуострова, то такие обильные дожди остаются без опасных для природы и человека последствий. Вода сразу же уходит в почву.

- 29 мая в Симферопольском районе прошел ливень, во время которого выпало около 1,5 месячной нормы осадков, но через час луж уже почти не было, - рассказал климатолог. - Другое дело, когда это происходит в городах, как это было в Керчи или Ялте. Вода попадает на асфальт, ей некуда уходить, осадки собираются в мощные селевые потоки, которые могут натворить много бед.

Вместе с тем, катастрофические ливни, обрушившиеся на Керчь и Ялту, когда в течение нескольких часов выпадало две - три месячных нормы осадков, ученый назвал из ряда вон выходящим явлением, связав их с глобальными климатическими изменениями.

- Залповые ливни, обрушившиеся на Крым, являются следствием глобального изменения климата. Глобальные процессы, происходящие на планете, приводят к неустойчивости атмосферных явлений, - сообщил Рябов. - После нескольких лет засухи, природа как бы компенсирует влагу, которую Крым не получал на протяжении длительного времени, но делает это в такой форме. Ученый отметил, что сезонная погода последних лет характеризуется резкими перепадами, неустойчивыми колебаниями и носит непредсказуемый характер. Минувшая зима в Крыму была самой теплой за последние 30 лет, а весна - наоборот, принесла необычный для полуострова холод.

Владимир Рябов отметил, что опасность таких природных явлений как ливни в том, что точно предсказать место и время их выпадения по-прежнему практически невозможно. Как правило, они характеризуются локальностью территории, над которой выпадают, и где именно прольются ливневые облака в конкретный момент времени установить не реально.

- Кроме того, у нас по-прежнему нет точных прогнозов на более или менее отдаленную перспективу. Наши прогнозы точны на пять, максимум семь дней. А дальше можно говорить о вероятности 50 на 50 процентов, - рассказал климатолог. - Можно сказать, что лето нынешнего года будет дождливым и ливни еще не однажды выпадут над Крымом, но где это произойдет, мы не знаем.

Напомним, на протяжении последних трех суток в разных местах Крыма выпали обильные осадки. Подтопленными оказались ряд территорий в Севастополе и Евпатории, но наиболее пострадали Керчь и Ялта. В Керчи и пригородах за ночь впало две месячных нормы осадков, а в Ялте - три. В результате стихийного бедствия спасатели эвакуировали около 1800 человек. 18 человек получили травмы, один погиб, еще один считается пропавшим без вести. Серьезно пострадала городская инфраструктура. Выяснение размера ущерба и ликвидация последствий разгула стихии продолжаются.