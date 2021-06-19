СК организовал проверку по факту ДТП с автобусом на Кубани

Славянский межрайонный следственный отдел краевого управления СКР организовал доследственную проверку по факту ДТП с пострадавшими, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Напомним, сегодня утром на автодороге "Славянск-на-Кубани - Петровская - Целинный - Ачуево" произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в салоне которого находились 32 пассажира.

В результате аварии автобус съехал в кювет и опрокинулся на крышу. Всего пострадали 14 пассажиров автобуса. Выяснилось, что одна женщина была госпитализирована, остальным оказана необходимая медицинская помощь. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Кубани, пострадавшие находятся в Центральной районной больнице Славянского района. Семь человек получили телесные повреждения. Погибших нет.

Кроме того, Славянская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту причинения вреда здоровью пассажирам автобуса.