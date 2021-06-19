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19.06.2021 11:37
Рубрика: Происшествия

Водоснабжение Ялты восстановят к вечеру

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Централизованное водоснабжение Ялты будет восстановлено к вечеру сегодняшнего дня. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Донец.

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"Друзья, коллеги, у нас хорошая новость! Только что лаборатория очистных сооружений дала информацию о том, что уже сейчас производится очистка воды и в ближайшее время мы сможем восстановить водоснабжение города Ялты", - написал министр на своей страничке в социальной сети Facebook.

Сообщение было размещено в 00.48 19 июня. Позже министр уточнил, что водоснабжение будет восстановлено к вечеру субботы. В 11.00 началось заполнение городской водопроводной системы. Потребуется несколько часов, чтобы вода дошла до конечных потребителей по всей сети. Ориентировочно это произойдет сегодня к концу дня.

Напомним, подача воды в Ялте была прекращена вчера в результате сильнейшего залпового ливня, обрушившегося на город. В результате источники водоснабжения курорта оказались замутнены, было принято решение отключить централизованную систему. Сегодня воду в городе подвозят цистернами.

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня и последующие сутки в Ялте выпало 135 миллиметров осадков. По словам мэра города Янины Павленко, стихийного бедствия такого масштаба в Ялте не было с 1922 года.

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