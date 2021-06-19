Российские ученые открыли новый класс антибиотиков

Открытие российскими учеными нового класса природных антибиотиков, без преувеличения, можно назвать научным прорывом. Ведь последним введенным в практику природным антибиотиком нового класса был липопептид даптомицин, одобренный для использования в 2003 году. И с тех пор не было не одного сообщения об открытии новых классов этих лекарств. Поэтому новые антибиотики - это в основном модификации уже существующих соединений. Но бактерии быстро вырабатывают к ним устойчивость, что уже стало мировой проблемой. Понятно, что открытие новых типов антибиотиков с оригинальным механизмом действия имеет важнейшее значение.

В исследовании российских ученых было открыто новое семейство природных антибиотиков, производимых почвенными бактериями стрептомицетами. Были выделены два основных компонента лекарства - гауземицины А и В. Они обладают активностью против грамположительных бактерий.

С помощью метода ЯМР-спектроскопии выяснена их химическая и пространственная структура. Были изучены гены, ответственные за биосинтез гауземицинов, исследован механизм работы этих лекарств. Оказалось, что они действуют на мембрану бактерий, однако точно определить мишень действия этих антибиотиков в мембране пока не удалось.

Работа выполнена учеными из МГУ, Института антибиотиков им. Гаузе и Института биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова (ИБХ РАН), Института Цитологии РАН, Сколковского института науки и технологий, ФИЦ "Биотехнология" РАН, Института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН, Центрального НИИ туберкулеза и Московского физико-технического института.

Работа опубликована в научном журнале Angewandte Chemie International Edition.