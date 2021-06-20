Чернышенко: Разработки ученых-медиков помогают врачам спасать миллионы жизней

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Днем медицинского работника. "Это повод еще раз высказать безмерную благодарность людям, ставших главными героями современности - врачам, младшему медицинскому персоналу российских больниц и поликлиник, работникам "скорой" и персоналу лабораторий, - сказал Чернышенко. - В этот день Года науки и технологий хочется особо отметить достижения ученых-медиков. Они ежедневно трудятся в научно-исследовательских центрах страны и в исследовательских лабораториях медицинских вузов, находят решения, помогающие практикующим врачам спасать миллионы жизней.

Вице-премьер подчеркнул, что разработка российскими учеными-медиками и запуск в производство четырех отечественных вакцин от коронавируса - подтвердили суверенитет страны в области биологической безопасности и, одновременно, свидетельствует, что система управления медицинской наукой в России развивается в верном направлении. Российские ученые достигли высоких результатов в области исследований головного мозга, нервных тканей, онкологии, кардиологии, генетики, фармакологии, а также функциональной, ультразвуковой и лучевой диагностики.

Инновационные разработки Научного центра неврологии и Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН, Российского научного центра хирургии им. акад. Б.В. Петровского, Томского национального исследовательского медицинского центра РАН, Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины отмечены на мировом уровне. И, конечно же, особо место занимает национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

- Сейчас ведущие ученые-медики выполняют еще и важную просветительскую миссию - их выступления в СМИ помогают обществу находить твердые ориентиры в потоке недостоверной информации. Я уверен, что их авторитет и личный пример помогут тысячам людей развеять предрассудки, принять своевременное решение, сохранить здоровье, - добавил вице-премьер.

Особое место в развитии медицинской науки занимает и подготовка молодых специалистов. За счет перехода на качественно новый уровень преподавания, оснащения студенческих лабораторий новейшим оборудованием и мер поддержки правительством РФ в рамках нацпроекта "Наука и университеты", в стране увеличивается число молодых ученых, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки.

На развитие медицинской науки нацелены не только профильные, но и классические вузы. Это Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, школа Медицины в Дальневосточном федеральном университете, Институт фундаментальной медицины и биологии на базе медицинской академии имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, институт ФГАОУ ВО "Российский Университет Дружбы Народов" и многие другие.