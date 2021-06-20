Россия отмечает День медицинского работника

Никогда так себя не обозначаю. Но сегодня хочется заметить о своей причастности к медицинскому содружеству. По той простой причине, что ныне, в эту ковидную пандемию, есть повод напомнить: они, медики, - от всемирно известных академиков до санитарок - защищают, берегут нас. Они с нами от рождения до последних минут жизни. Так было всегда. Стало привычным, будничным. Незаметным. Между тем только медики приносят клятву Гиппократа.

Кстати, о клятве. Мы не устаем напоминать, что успешное врачевание немыслимо без индивидуального подхода к каждому пациенту. Что никакая цифра, никакой искусственный интеллект ему не замена. А ведь это постулат древнегреческого врача Гиппократа, который сформулировал основные требования к профессии медика: милосердие, соблюдение профессиональной тайны, готовность оказать помощь любому нуждающемуся, независимо от возраста, пола, национальности, религии, места проживания, имущественного положения. Медикам предписано всеми силами укреплять здоровье людей и предупреждать заболевания. Во всем руководствоваться интересами больного.

20 июня у медиков профессиональный праздник. Повод к поздравлениям. Красивым словам. Кстати, и тут есть одна особенность. Обычно у подобных праздников своя определенная дата. У медицинского такой "железной" даты нет. Есть пожелание: третье воскресенье июня. В нынешнем году это 20-е число. Накануне праздника я поинтересовалась: какие самые востребованные сегодня профессии? Да, те кто владеет современными технологиями. Но и мои медики в первой тройке по востребованности. И конкурсы на медицинские факультеты не снижаются. Несмотря на позорно мизерные медицинским зарплатам. Врачевание - это же не просто профессия, эта образ жизни. Вот 17 июня мы отмечали 75-летие академика Анзора Хубутия. Один из ведущих трансплантологов, он известен всему миру. Каждый день приходит на работу в семь утра. Я из разряда "сов". Потому спрашиваю Анзора: нельзя ли приходить позже? Неужели спать не хочется? Признается: "Иногда очень даже хочется. Но можно чего-то не успеть. Любые дела можно отложить. У нас откладывать нельзя".

У нас… Николай Филиппович Плавунов, главный врач столичной скорой помощи. Его работа, по-моему, просто нечто за гранью. Понять, как ему удается рулить этой отраслью столичной жизни?.. Как это можно, чтобы "скорые" прорывались сквозь пробки? Приезжали именно по тому адресу, на тот именно вызов? Как его специалисты умудряются помочь, доставить пациента именно в ту больницу, которая более всего подходит в данном конкретном случаи?... Непостижимо.

Николай Филиппович Плавунов, главный врач столичной скорой помощи. Фото: Сергей Куксин/РГ

Главный врач 15-й больницы Валерий Вечорко, отец четверых детей, любитель музыки… Впечатление такое, что он в больнице круглосуточно. Трубку телефона может не взять лишь тогда, когда в "красной зоне". Вот и сейчас 15-я снова вся целиком "на пандемии".

Главный врач 15-й больницы Валерий Вечорко. Фото: Александр Корольков/РГ

С утра до утра и глава Коммунарки Денис Проценко, сам переболевший ковидом. Боткинская больница принимает и плановых, и экстренных пациентов..

Глава Коммунарки Денис Проценко. Фото: Александр Корольков/РГ

Отказов нет. "Их не может быть", - просвещает меня ее руководитель, член-корреспондент РАН Алексей Шабунин.

Член-корреспондент РАН Алексей Шабунин. Фото: Александр Корольков/РГ

Академик РАН, глава Центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова Сергей Готье даже не представляет, что возможны какие-либо скидки на ковид.

Глава Центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова Сергей Готье. Фото: Евгения Смолянская

Нередко ловлю себя на том, что не могу понять, как академик, Герой труда, руководитель Краснодарской краевой больницы Владимир Порханов все успевает. Да, руководство больницей. Да, проведение самых сложных операций… А еще… разработка новых методов лечения тяжелейших опухолей мозга. И… была свидетелем: в проводимом уникальном эксперименте Владимир Порханов из самых активных.

Руководитель Краснодарской краевой больницы Владимир Порханов. Фото: Владимир Аносов/РГ

Или такая красивая, такая самодостаточная академик Лейла Адамян. Иногда в шутку говорю: Лейле достаточно положить руку на живот женщины, мечтающей о ребенке, и рождение гарантировано.

Академик Лейла Адамян. Фото: Сергей Куксин/РГ

Кардиохирург академик Лео Бокерия.

Кардиохирург академик Лео Бокерия. Фото: Виктор Васенин

Руководители легендарного медицинского центра имени Вишневского Амиран Ревишвили и Баграт Алекян.

Амиран Ревишвили. Фото: Сергей Михеев/РГ

Баграт Алекян. Фото: Александр Корольков/РГ

Кардиохирурги и академики Юрий Белов, Давид Иоселиани.

Юрий Белов. Фото: Сергей Куксин/РГ

Давид Иоселиани. Фото: Сергей Михеев/РГ

Кардиолог академик Юрий Бузиашвили.

Юрий Бузиашвили. Фото: Александр Корольков/РГ

Отоларинголог, профессор Михаил Лейзерман.

Михаил Лейзерман. Фото: Сергей Михеев/РГ

Уникальные специалисты 62-й онкологической больницы Валерий Широкорад и Даниил Строяковский…

Валерий Широкорад. Фото: Сергей Куксин/РГ

Даниил Строяковский. Фото: Сергей Куксин/РГ

Остановлюсь… Скажу лишь еще о том, что Елена Малышева из года в год достойно, красиво отмечает День медицинского работника.

Фото: РИА Новости

И премия "Призвание" дорогого стоит. За 20 лет лауреатами этой премии стали более 300 врачей из всех регионов России. Это те, кто совершили настоящий прорыв в создании новых методов лечения и диагностики, сделали яркие научные открытия, внесли заметный вклад в развитие мировой медицинской науки. Авторы нашей газеты не однажды становились лауреатами премии.. Вот и на сей раз в номинации "За создание нового направления в медицине" стали авторы, эксперты "РГ" академик Андрей Каприн, профессор Сергей Иванов и профессор Марина Киселева.

Академик Андрей Каприн. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Марина Киселева. Фото: Сергей Куксин/РГ

Они создатели инновационной методики сохранения фертильности у онкологических пациентов. Реализация созданной ими программы "Сохранение фертильности у онкологических больных" предусматривает сохранение репродуктивной функции у прошедших химиолучевое лечение онкологических больных. Дает возможность испытать самое большое счастье - счастье родительства. С помощью их технологии уже рождено 60 детей в России, и 50 детей в Казахстане.

Так разве можно спорить с тем, что медицина - это не просто профессия. Это образ жизни. Тем более в День медицинского работника. С праздником, дорогие мои медики!