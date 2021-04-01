Есть заболевания, которым принято посвящать специальные "дни борьбы". Причем не в отдельно взятой стране, во всем мире. К их числу относятся практически все злокачественные новообразования. Чуть ли не первенствует среди них рак молочной железы. Не пишу "у женщин", потому что сегодня все чаще встречается рак молочной железы у мужчин. Почему? Однозначного ответа пока нигде нет. Но есть вопросы, на которые специалисты уже могут ответить. Сегодня мы беседуем с руководителем отделения новых медицинских технологий Национального медицинского исследовательского центра радиологии профессором Мариной Киселевой.

Марина Киселева: Если бы кому-то удалось точно определить причину возникновения рака, наступила бы иная эра в медицине. Фото: Сергей Куксин/РГ

Марина Викторовна, как правильно говорить: рак грудной железы или рак молочной железы? У мужчин тоже молочная железа?

Марина Киселева: Ваш вопрос более чем своевременен. Годами шли дискуссии в научном и медицинском сообществе о том, как правильно именовать этот орган у мужчин? И ныне, согласно классификации ВОЗ, рак грудной железы у мужчин классифицируется как рак молочной железы.

Мужчин подобная классификация не унижает?

Марина Киселева: Мужчине, у которого диагностирован данный рак, не до таких тонкостей. Для него главное избавиться от страшной беды.

Беда очень страшная? Есть статистика подобных заболеваний у мужчин? Он поддается лечению? Какому именно лечению? Как и у женщин, возможны ампутация железы, химиотерапия, лучевая терапия, иммунотерапия?..

Марина Киселева: Вы засыпали меня вопросами. Но уж теперь, когда мне дано слово, начну со статистики. Я в онкологии более тридцати лет. И потому знаю: рак молочной железы у мужчин всегда был редкостью - один случай в два-три года. А вот только за прошлый год ко мне обратилось тринадцать пациентов с таким диагнозом. В нынешнем году таких пациентов у меня уже трое. Отмечается опасная тенденция роста. Какого возраста пациенты? В основном мужчины от 45 до 60 лет. Вполне социально благополучные. У них нормальные семьи. В чем же их особенность? Почему именно они попали в такую беду? Как правило, у них избыточный вес, пристрастие к табаку и, что очень существенно, почти у всех заболевших отягощенная онкологическая наследственность.

Подчеркну, мужской рак молочной железы в наше время успешно лечится. Какая выбирается тактика лечения? Хирургическое удаление опухоли, лучевая терапия и практически пожизненная гормонотерапия. Такой рецепт спасения, принятый и используемый во всем мире. Почему такой вид рака у мужчин набирает скорость? Тут много факторов риска, среди которых такие очевидные, как избыточный вес, курение, приверженность представителей сильного пола к диванной жизни. Не сбросить со счетов, что самих онкологических заболеваний - разных - все больше. И значит, отягощенная наследственность увеличивает количество мужских раков молочной железы.

Известный с советских времен термин "берегите мужчин" не теряет остроты. Но это не значит, что женщин беречь надо меньше. А для них рак молочной железы первенствует среди онкологических патологий. Вы приводили мужскую статистику рака. Женская - совсем иная. И, на мой взгляд, просто убийственная.

Марина Киселева: Слово "убийственное" отвергаю. Оперируя теми же данными статистики. Да, таких раков среди женщин все больше. По данным ВОЗ, в мире примерно каждая десятая женщина сталкивается с диагнозом "рак молочной железы". В России это заболевание составило 22% в структуре всех онкологических заболеваний. Каждый год в нашей стране злокачественные опухоли в этом органе обнаруживаются у 50 тысяч женщин. А отвергаю потому, что сегодня пятилетняя выживаемость пациенток, у которых рак молочной железы выявлен на ранней стадии, составляет более 80 процентов.

Статистика убедительная, и, как говорится, да здравствуют достижения современной медицины. Но тревога не уходит. Наверно, в моих вопросах будет повтор, но тут ничего не поделаешь. Почему раковая опухоль столь привержена к женской груди? Какого размера грудь предпочитает этот рак? Женщин какого возраста? Рожавших или нерожавших? Женщин, ведущих беспорядочный образ жизни? Смена половых партнеров имеет значение? Регулярная сексуальная жизнь, возраст начала этой жизни важны или нет?

Марина Киселева: Почему рак часто избирает женскую грудь, ответов много. Но, к сожалению, однозначного и окончательного нет нигде. Это относится не только к данному виду рака. Если бы кому-то удалось точно определить причину возникновения рака, наступила бы иная эра в медицине. Пока можем говорить только о факторах риска. Опять же по порядку. Определяющий возраст возникновения чаще совпадает с гормональной физиологической перестройкой организма. То есть от 40 до 60 лет. Практически тот же возраст, как у мужчин. Размер груди значения не имеет. Но опухоль, возникшую в груди большого размера, труднее обнаружить. Потому здесь не редки случаи запущенного процесса. И значит, хуже прогноз. Немаловажно, какое белье носит женщина: от утягивающего или плохо держащего грудь лучше отказаться. Чаще этим видом рака страдают женщины нерожавшие. Возраст начала сексуальной жизни определяющего значения не имеет. Но раннее начало менструаций, позднее наступление климакса относятся к факторам риска. Частая смена сексуальных партнеров тут не важна. Но она опасна появлением заболеваний, передающихся половым путем, инфекций, которые также могут способствовать, например, развитию рака шейки матки. Повторю прописные истины о том, что надо регулярно самим исследовать свою грудь, проходить профосмотры, включающие маммографию, УЗИ молочных желез, осмотр гинеколога и маммолога. Женщинам, чей семейный анамнез отягощен случаями рака молочной железы у близких родственниц, возможно, стоит сделать генетический анализ на мутации, вызывающие этот вид рака, и еще тщательнее следить за собой. Предупрежден - значит, вооружен.

Возможности такого осмотра повсеместны?

Марина Киселева: До последнего времени я бы не смогла сказать, да, повсеместны. А сейчас, когда на здравоохранение выделены серьезные средства, когда реально действует национальная программа здравоохранения, в частности, федеральный проект по борьбе с онкозаболеваниями, ситуация начинает меняться к лучшему. Я врач практикующий и имею право сказать, что многое здесь зависит и от самих пациентов. Вот спрошу тех женщин, которые сейчас нас читают: когда вы в последний раз делали маммографию? Очень бы хотелось, чтобы хотя бы половина ответили на этот вопрос иначе, чем "когда-то лет десять назад". Еще должна заметить: само посещение онколога иногда страшит женщину. Но нет страха следовать всяческим интернетовским советам. Более того, даже в наше продвинутое цифровое время не уходит вера в колдунов и целителей. Кроме этого, каждая женщина должна знать, что скрининг на рак молочной железы включен в диспансеризацию, которую мы должны проходить один раз в три года с 18 до 39 лет и ежегодно, начиная с 40 лет.

Порой и колдуны, и целители выдаются за народную медицину, которая бессильна против рака. А что же сегодня спасает?

Марина Киселева: Прежде всего, своевременная диагностика. Для этого в первичном звене очень важна онкологическая настороженность. Далее маршрутизация пациента: лечение должно проходить в специализированном онкологическом учреждении. Во многих случаях, не во всех, требуется хирургическое удаление железы. Обычно эффективны лучевая и химиотерапия. Иногда на долгие годы назначается гормональная и таргетная терапия. Ныне в нашей стране доступны все самые эффективные лекарственные средства.

Удаление груди не только физическая, но и моральная травма для женщины. Надо ли проводить пластику молочной железы? Не вредна ли она? Всегда ли показана?

Марина Киселева: Восстановление молочной железы стало рутинным методом. Появилось немало специалистов, которые проводят такую операцию виртуозно. На первом месте среди них онкологи. Может, кому -то покажется парадоксальным, но лучше всех косметологическое восстановление груди проводят те, кто ее удалил. И оптимально, если все это выполняется одномоментно: и удаление, и восстановление.

А если женщина молодая и у нее еще нет детей, а стать матерью так хочется... А тут удалили грудь, провели последующее непростое лечение... Она может обрести радость материнства?

Марина Киселева: Да, да, да! У меня даже есть список моих пациенток, которые стали мамами после лечения рака молочной железы. Для меня просто счастье, когда я вношу в этот список фамилию очередной пациентки.

Но и по сей день нередко бытует представление о том, что женщине, перенесшей онкологическое заболевание, материнство противопоказано...

Марина Киселева: Годами онкологи, занимающиеся женским здоровьем, добиваются, чтобы перенесенное онкологическое заболевание перестало быть табу для материнства. За этим табу, без преувеличения, не тысячи, миллионы женских судеб. А доказано, что наши пациенты могут беременеть, рожать полноценных детей.

Если после лечения рака у женщины не функционируют яичники и спасением может быть только ЭКО, оно доступно?

Марина Киселева: ЭКО в таких случаях необходимо. Минздрав России издал специальный приказ, согласно которому таким женщинам предоставлена возможность проведения ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования. И этот приказ уже работает. Знаю об этом не понаслышке, а из собственной практики: несколько моих пациенток уже прошли, причем успешно, эту процедуру. Пожелаем им счастливого материнства.

Комментарий

Андрей Каприн, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН:

- Горжусь, что могу говорить сегодня о возможностях лечения в нашем Центре рака молочной железы как у женщин, так, подчеркну, и - у мужчин. Мужчин становится действительно больше. И, к сожалению, часто они приходят с уже достаточно запущенной формой рака. Почему? Потому что кажется "стыдно" идти к врачу с такой проблемой. Потому что мужчина, понятно, меньше уделяет внимания самоосмотру молочных желез. К тому же, как ни странно, чаще всего этот рак у мужчин достаточно агрессивен и протекает быстро. Поэтому я, конечно, призываю всех внимательнее следить за собой.

Куда может обратиться мужчина, который заподозрил у себя рак молочной железы? Наш центр в Москве и Обнинске проводит дни открытых дверей, посвященных диагностике данного заболевания. Достаточно записаться по телефону кол-центра. Также можно прийти на прием в поликлинику, опять же в Москве и в Обнинске. Прием ведут не только женщины, но и мужчины - специалисты. Поверьте, нет ничего стыдного прийти к врачу с проблемой. Гораздо хуже - прийти с распадающейся опухолью, когда должно быть стыдно за такое отношение к собственному здоровью.

Светит ли нам в ближайшие годы какой-то прорыв в отношении лечения этого злого заболевания? Большие надежды я возлагаю на методы ядерной медицины. Как в диагностике, так и в лечении. ПЭТ КТ для многих уже стал стандартом диагностики и контроля метастатического рака молочной железы. Что касается лечения, то наш центр практически первый в мире попробовал применение так называемой технологии брахитерапии для лечения опухоли молочной железы. Пока это лишь стадия клинического эксперимента. Однако за ним вижу будущее. Сегодня золотые руки наших хирургов, светлые головы химиотерапевтов и точный расчет высокопрофессиональных радиологов помогают нам в борьбе против рака молочной железы. А такие уникальные специалисты, как Марина Викторовна, еще и помогают пациентам испытать радость родительства после лечения.