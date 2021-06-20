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Началась работа над продолжением боевика "Никто"

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    20.06.2021, 23:09
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

У экшн-боевика Ильи Найшуллера "Никто" запланирован сиквел.

Фото: youtube.com/ JLaservideo
Видео: трюки со щитом Капитана Америки повторили в реальной жизни

Как сообщает JoBlo, уже идёт работа над сценарием второй части картины. Которую американские журналисты называют "главным и самым приятным сюрпризом года".

Лента с Бобом Оденкёрком при 16-миллионном бюджете собрала 26 млн долларов в американском прокате, несмотря на пандемийные ограничения, а за счёт проката мирового увеличила эту сумму более чем вдвое.

По словам Найшуллера, "в этом мире есть ещё ряд историй, которые можно рассказать", и Дерек Колстад, известный также по "Джону Уику", уже начал писать сценарий.

"Что из этого выйдет - покажет время, но все необходимые семена уже в почве", - добавил Найшуллер.

Наша рецензия на "Никто" - здесь.

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