Посол РФ в США: Главное - реализовать договоренности саммита в Женеве

Одна из главных задач - реализовать договоренности, которые были достигнуты на встрече Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве, заявил посол России в США Анатолий Антонов, который вернулся 20 июня в Вашингтон после трехмесячных консультаций в Москве.

"Одна из главных наших задач - это скорейшая, но главное качественная и результативная реализация совместного заявления двух президентов по стратегической стабильности", - подчеркнул он в разговоре с журналистами.

В частности, запланированы консультации России и США по вопросу стратегической стабильности. "Планируем оперативно определиться с американскими коллегами по проведению первых консультаций​​​. Рассчитываем, что разговор будет профессиональным и со временем даст нам возможность определиться, какие возможны договоренности в области глобальной безопасности", - рассказал Антонов.