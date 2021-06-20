Путин анонсировал внедрение новой модели оплаты труда медиков

Президент России Владимир Путин заявил о внедрении в России единого базового оклада для всех работников здравоохранения.

"Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и сверх этого понятный перечень дополнительных выплат и надбавок, - заявил глава государства в своем видеообращении по случаю Дня медицинского работника, которое публикует сайт Кремля. - Обязательно отладим и внедрим эту современную модель в диалоге с вами, опираясь на предложения всего медицинского сообщества России".

Ваш благородный, напряженный труд незаменим всегда, и он должен справедливо и достойно оплачиваться, акцентировал Владимир Путин.

Напомним, сегодня, в третье воскресенье июня, свой профессиональный праздник отмечают работники медицинской сферы.