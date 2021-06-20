Путин в понедельник встретится с депутатами Госдумы

Новую рабочую неделю Владимир Путин начнет со встречи с депутатами Госдумы уходящего, седьмого созыва. Встреча с парламентариями пройдет в понедельник, 21 июня, в Кремле.

"Глава государства подведет итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие 5 лет", - сообщила пресс-служба Кремля.

С докладом выступит спикер палаты Вячеслав Володин.

Напомним, в минувший четверг Госдума провела последнее пленарное заседание весенней сессии. В тот же день президент подписал указ о назначении выборов Госдумы следующего, восьмого созыва на 19 сентября.