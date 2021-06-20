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20.06.2021 18:19
Рубрика: Происшествия

Подозреваемый в убийстве гражданки США арестован на два месяца

Текст: Андрей Чугунов

Городецкий районный суд Нижегородской области отправил под стражу на два месяца мужчину, подозреваемого в убийстве гражданки США, студентки Нижегородского госуниверситета им. Лобачевского. Об этом "РГ" сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Татьяна Фетисова.

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Уголовное дело по факту бесследного исчезновения иностранной гражданки было возбуждено СУ СК по Нижегородской области, а впоследствии передано в центральный аппарат федерального ведомства. В результате масштабной поисковой операции 19 июля было обнаружено тело, а также задержан 44-летний подозреваемый, ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления житель Борского района Нижегородской области. Отмечается, что мужчина сотрудничает со следствием.

По данным ведомства, 15 июня 2021 около 18 часов 30 минут девушка вышла из дома, где постоянно проживала, после чего села в неустановленное следствием транспортное средство и направилась в направлении деревни Рекшино Борского района Нижегородской области. Позже стало известно, что в СМС, отправленном матери, она написала, что передвигается на машине с неизвестными.

После задержания подозреваемого и проведения ряда следственных действий, следователи вышли в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Городецкий районный суд с доводами следствия согласился и арестовал мужчину сроком до 15 августа включительно.

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