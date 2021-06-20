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Вышел трейлер "Американской ржавчины" с Джеффом Дэниелсом

Новости
    20.06.2021, 16:57
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ SHOWTIME Фото: youtube.com/ SHOWTIME
Фото: youtube.com/ SHOWTIME

Канал Showtime представил на YouTube тизер-трейлер своей многосерийной криминальной драмы "Американская ржавчина" (American Rust) с Джеффом Дэниелсом в главной роли.

Фото: kinopoisk.ru
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Также у шоу появилась дата премьеры - 12 сентября. (Специально для тех, кому не хватило "Мейр из Исттауна".)

В основе - одноименный дебютный роман 2009-го Филиппа Мейера ("Сын"), названный рядом изданий "книгой года".

Дэниелс играет шерифа из городка на юго-западе Пенсильвании (т.е. в т.н. Ржавом поясе США), оказавшегося в сложной моральной и этической ситуации после того, как сына его любимой женщины обвинили в убийстве.

Шоураннер - дважды номинант премии "Оскар" Дэн Футтерман ("Охотник на лис", "Капоте").

В других ролях: Мора Тирни (Фиона из сериала "Ваша честь", который примерно о том же), Билл Кэмп ("Джокер", "Ход королевы"), Марк Пеллегрино ("Большой Лебовски"), Колин Бейтс ("Подлый Пит"), Даллас Робертс ("Поезд на Юму").

Ржавый пояс (Rust Belt), или Фабричный пояс, - часть Среднего Запада и восточного побережья США, в котором с начала промышленной революции и до 70-х годов были сосредоточены сталелитейное производство и другие отрасли американской тяжелой промышленности. После наступления постиндустриальной эпохи тяжелая промышленность США пришла в упадок. Соответственно, слово "ржавый" отражает здесь кризис региона.

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