Geely раскрыла комплектации нового Atlas Pro с мягким гибридом

В версии Flagship автомобиль получит 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, полностью светодиодную оптику, датчик освещения, подсветку зоны выхода при открывании дверей и автоматическую систему управления дальним светом. У него будет электропривод задней двери, датчик дождя и атмосферная подсветка салона с выбором из 42 цветов.

В салон обеспечен бесключевой доступ. Заводится машина с кнопки. Водитель сможет регулировать свое сиденье клавишами в шести направлениях, а рулевую колонку - по вылету и высоте. Также предусмотрены шесть подушек безопасности, электронный стояночный тормоз с функцией Autohold, ассистенты при старте и спуске на склоне, система курсовой устойчивости и антипробуксовки, автоматические стеклоподъемники.

В случае парковки помогут передние и задние датчики парковки и система кругового обзора 360°. При движении по трассе удобства добавит адаптивный круиз-контроль. В списке интеллектуальных систем - мониторинга усталости водителя, предупреждения о съезде с полосы движения и удержания в полосе, распознавания дорожных знаков и автоматического торможения при обнаружении объектов на проезжей части. В "зимнем" пакете - двухзонный климат-контроль и обогрев сидений обоих рядов, руля, зеркал, форсунок и стекла в зоне покоя щеток.

Наконец, у всех Geely Atlas Pro будет цифровая приборная панель c диагональю 7 дюймов и медиасистема с сенсорным монитором на 12,3 дюйма с функцией подключения и дублирования экрана мобильных устройств. Для гаджетов есть беспроводная зарядка, четыре USB-слота и две 12-волтовые розетки. Аудиосистема снабжена восемью динамиками.

В комплектации Flagship+ кроссовер дополнительно получит панорамную крышу с электрическим люком и функцией антизащемления, антенну в форме акульего плавника и подсветку солнцезащитных козырьков.

Сообщается, что цены на кроссовер объявят 28 июня, а 29-го дилеры начнут принимать предзаказы на эту модель. Поначалу она будет продаваться вместе с обычным Atlas, однако позже должна полностью ее заменить.