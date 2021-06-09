Geely Atlas Pro станет первым в РФ массовым кроссовером с мягким гибридом

Кроссовер Geely Atlas Pro получит технологию мягкого гибрида. Информацию об этом наконец официально раскрыли в компании.

В апреле представительство китайского бренда анонсировало первый в массовом сегменте автомобиль с технологией мягкого гибрида. Однако конкретная модель названа не была, что породило слухи, например, о появлении у нас кроссовера Icon.

Как и предполагала "РГ", все оказалось немного проще - ранее на различные рынки с мягким гибридом уже вышел Atlas Pro (правда, под названиями Boyue Pro и Azkarra). Теперь же стало понятно, что и в России необычное оснащение получит именно этот кроссовер. Тем более что никакой другой новинки Geely нам в этом году не обещает.

Основа технологии мягкого гибрида - в так называемой золотой комбинации трех высокоэффективных агрегатов - турбомотора, преселективного "автомата" и электрического источника энергии. Им выступает 48-вольтовая система 48V EMS (Electric Motor Synergy) с приводным стартер-генератором, конвертером и литий-ионной батареей. Это "наделяет автомобиль великолепной разгонной динамикой и обеспечивает до 15% экономии топлива", отметили в компании.

Что касается двигателя и коробки передач, то сейчас Geely анонсировала только связку мотора 1.5Т на 177 л.с. и "робота" 7DCT с двумя "мокрыми" сцеплениями. В то же время в ОТТС на модель, которое, видимо, придется обновлять из-за гибридной технологии, значатся также классический "автомат" и даже "механика". Возможно, в итоге в компании решили обойтись без них. Что касается полного привода, то он будет реализован с электронно-управляемой муфтой.

Убедиться в преимуществах новинки перед "обычным" Atlas поклонники марки смогут в третьем квартале 2021 года. А ближе к этой дате станут известны спецификации модели и цены.